BAKAREC ZA TV VESTI: Đilas ima 57 tajnih računa u najmanje 17 zemalja! Na njima ima oko 28 miliona evra

Nadležni organi nastaviće da rade svoj posao. Reagovali su Republička uprava za spračavanje pranja novca i Savet za borbu protiv korupcije, rekao je Bakarec za TV Vesti.

Nebojša Bakarec poslanik SNS kaže za TV Vesti da svakim danom stižu sve novije informacije vezane o računima u inostranstvu lidera Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.

-Sada iz sata u sat saznajemo nove stvari. Najnovija informacija do koje smo došli je da Dragan Đilas ima 57 tajnih računa u najmanje 17 zemalja i za sada je brojač novca stao na oko 28 miliona evra. On za to nije platio porez u Srbiji. Tu su Mauricijus, Švajcarska, Hongkong, Moldavija, Bugarska i još neke. Inače reagovali su Republička uprava za spračavanje pranja novca i Savet za borbu protiv korupcije. Nastaviće nadležni organi da rade svoj posao – rekao je Bakarec.

-Nemam uvid u to šta rade nadležni organi, ali kao politčki analitičar mogu da kaže da prostom pretragom od pet minuta možete da vidite neke stvari. Dragan Đilas nesumnjivo ide račun na Mauricijusu. On se očajnički hvata za detalj da je reč o Dojče banki, a zapravo je reč o njenoj ćerki firmi. Zbog toga on vređa i napada novinare na svojim konferencijama – kaže Bakarec ističući da bi određena novinarska domaća i strana trebalo da reaguju.

-Đilas je u januaru lansirao neistinu da su prethodni izbori pokradeni, onda o je pričao da je fotografija sa Vladom Japancem nastala slučajno, onda je pričao da nema račune u inostranstvu... ovaj sled pokazuje da tom čoveku ne možemo da verujemo – objašnjava Bakarec.