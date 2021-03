Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević ocenjuje da je Dragan Đilas sakrio više od 67 miliona dolara na tajnim računima u of šor zonama po celom svetu kako bi izbegao istragu, te dodao da istraga treba da utvrdi da li je na te iznose plaćen porez.

Đilas ima pare na sve strane. On se od politike ekstremno obogatio. On je 2004. godine je ušao u politiku imao je 75.000 evra profita koji je prethodno ostvario u svojim firmama, jednim polovnim automobilom marke Saab, jednim stanom i jednom kućom na ime njegove supruge, a kada je sišao sa vlasti 2014. u njegovim firmama smo našli 619 miliona evra prihoda. On je svom firmama dok je bio na vlasti namestio 619 miliona evra prihoda. Sada vidimo i da je posakrivao novac u of šor zonama po celom svetu, po tajnim računima

Vučićević je napomenuo da je ozbiljnom finansijskom istragom utvrđeno da Đilas ima više od 67 miliona dolara, u različitim valutama, na računima po celom svetu.

- On je očigledno, a istraga će to utvrditi, na sve te pare ili veliku većinu izbegao da plati porez u Srbiji, a to je krivično delo - podvukao je Vučićević i dodao da je Đilas samo fingiranjem prodaje Dajrekt medije utajio više pet miliona evra poreza.

Kako je dodao, da je po svemu sudeći najveći deo para pronađenih na računima upravo od te transakcije.

- Novac je posakrivao svuda po svetu sa idejom da izbegne istragu, da ga neko nekada ne pita odakle pare. Pare se ne vode na njegovo lično ime, to su računi of šor firmi čiji je krajnji vlasnik Đilas - kaže Vučićević.

Prema njegovim rečima, postoje iznajmljena lica koja za određanu mesečnu apanažu glume vlasnike računa.

- U ovom slučaju nadležni ne traže vlasnike firmi, nego novca na računima, a to je Dragan Đilas. U nekim slučajevima je i Gojko Đilas ovlašćen da raspolaže tim novcem - dodaje Vučićević.