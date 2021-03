Privođenje Miloševića počelo je dva dana ranije, 30. marta, a učesnici su bili Čedomir Jovanović, Milorad Bracanović i Milorad Ulemek Legija. Ključni pregovarač je bio Čedomir Jovanović, po odluci Zorana Đinđića, a sa njim je Milošević pristao da pregovara, uz posredstvom Branislava Ivkovića koji je bio uz Miloševića u vili u kojoj je u tom trenutku bila isključena struja i voda, a tenzije podignute do opasnosti od tragičnog ishoda.

Šta se dešavalo u domu Miloševića tokom dva dana, od početka pregovora pa do hapšenja, kružile su dugo različite interpretacije, a Čedomir Jovanović se ovih dana podsetio svega.

Znači ti si Čeda?

Rekao mi je: 'Znači, ti si Čeda'. Ušli smo u tu prostoriju gde su se vrlo brzo okupili neki ljudi koji su se vrzmali po kući - priča Jovanović i kaže da je na njegovo insistiranje da razgovaraju sami Milošević na to pristao. "Kada su ljudi napustili tu prostoriju, imao sam pred sobom drugog čoveka. Odlučnog da ne popusti. Tražio je neku pravdu za sebe, pozivao se na zakon. Po kući se osećao miris baruta. Hodali smo po čaurama. Okolo su se nalazili polupijani četnici koji su izgledali potpuno nenormalno. To je jedan svet kojem Milošević definitivno ne pripada. S druge strane, to je jedini svet u kojem je Milošević mogao da se kreće. Napustio sam kuću" - kaže Jovanović.