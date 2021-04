VUČIĆ ZA PINK: Srbija postaje jedan od lidera jugoistočne Evrope, ali i celog Balkana!

Uvek će da postoje ljudi koji se neće radovati uspehom Srbije, iz različitih razloga, i to je demokratija. Važno je da sa mnogo nade i energije gledamo u našu budućnost, rekao je Aleksandar Vučić.

Predsednik je na početku prokomentarisao seriju "Porodica" i rekao da je proizvela u emociju kod ljudi.

"Nisam spreman da sudim ni scenaristi, ni režiseru, ni umetnicima, uvek bih više voleo da neko sačeka da prođe još 15, 20 ili možda i 50 godina, pa da se takve serije snimaju", rekao je Vučić.

Kako kaže, voleo bi da su misli i dileme kao i istorijske okolnosti likova iz serije bolje analizirane, nego da li je Milošević svake tri sekunde grlio Miru Marković.

"Reč je o istorijskim ličnostima, za koje mislim da ni u jednom trenutku ne zaslužuju karikaturni pristup", rekao je Vučić.

Rekao je da mu se najmanje dopalo to što je Srbija predstavljena u lošem svetlu.

"Zašto uvek hoćemo da budemo najgori i da izvuku iz nas sve najgore", rekao je Vučić.

Kako kaže, ne moramo uvek sebe da predstavljamo u najgorem svetlu, i dodao da teško podnosi "Crni talas" filmova iz 90-tih kada smo predstavljeni kao najgori na svetu.

"Voleo bih da je bilo više politiko-istorijske dubine", rekao je Vučić.

Dodaje da poštuje rad umetnika, ali kako kaže, ne mora da kupuje sliku.

"Srbiji je najvažnije da bude ujedinjena oko mnogo važnih stvari, jer nas čeka ne lak period. Mnogo toga moramo zajednički da uradimo", rekao je Vučić.

Kako kaže, mandat mu se bliži kraju i istakao je da je ponosan što nikoga nije izručio Haškom tribunalu.

"Šešelja su pustili u nadi da će uzeti broj glasova pa da ja onda moram da pravim koaliciju sa nekim iz bivšeg DOS-a, pa kad se to nije desilo izdali su obavezujući nalog za Šešelja, Jojića i Radetu, ali pošto ih ne gone za ratne zločine, mi smo tražili da im sudimo ovde, ali oni to nisu hteli", rekao je Vučić.

Kako kaže, rečeno im je da moramo da budemo ponizniji i da ne smemo da pričamo svima koliko smo uspešni u vakcinaciji i kolika nam je stopa rasta.

"To mi je na večeri rekao jedan od evropskih zvaničnika. Ali to nije mnogo važno, Srbija se nalazi na evropskom putu, ali nisam razumeo šta je problem sa Telekomom, da li je problem što ta kompanija se bori da opstane. Očekujem i da predmet Jovanjica bude rešen. Što se tiče KRIK-a i Crte, važno je da niko tim ljudima ne preti i da oni imamo pravo da rade šta hoće, iako sve mislim najgore o njihovom radu", rekao je Vučić.

Rekao je da je odlučio da se vakciniše u opštini Majdanpek, u Rudnoj Glavi.

"Hoću da vidim taj narod. Idem tamo da se vakcinišem. Prošli smo milion revakcinisanih", rekao je Vučić i rekao da će on da primi Sinofarmovu vakcinu.

Kako kaže, veruje da će veliki broj ljudi u Srbiji da prihvati vakcinaciju, jer je to naša nada. Dodao je da pada broj zaraženih u Srbiji u poslednjih 48 sati.

"Suštinski je dobra vest je da ćemo u roku od 14 dana postaviti kamen temeljac za kovid bolnicu u Novom Sadu sa 600 ležajeva i biće malo veća od one u Kruševcu. Pravićemo i vakcine, prvo će se pakovati, a kasnije proizvoditi. Shvatili smo da kao što je digitalizacija budućnost, doneli smo odluku da gradimo BIO4 insititut. Danas na svakim 73 dana imate dovstruko više saznanja u medicini i biologiji. Mi hoćemo zajedno s anašim prijateljima iz Kine i Emirata da napravimo BIO4 koje bi vezali za Torlak i za Farmaceutski fakultet, i to su stvari na kojima radimo. Pravićemo i fabriku za vakcine da bismo došli do 30 miliona doza godišnje, da znamo da smo mirni", rekao je Vučić.

Kako kaže, pravićemo i fabriku za vakcine da bismo došli do 30 miliona doza godišnje, da znamo da smo mirni.

"Pravimo i novu zgradu Infektivne klinike, kao što pravimo novu Tiršovu, i gradimo novi KC Vojvodina i KC Kragujevac i gradimo 10 novih Opštih bolnica u gradovima Srbije", rekao je Vučić.

Vučić je prokomentarisao da su ih napadali i kritikovali kako nema vakcina, i dodao da je to tako kada neko nema ni program ni plan, već samo može da napada.

"Mi imamo najviše vakcina u Evropi i svaku smo obezbedili isključivo mi. Nisu izgradili ni jednu od ovih bolnica. Sve smo mi uradili. Srećan sam što su oni (članovi SSP) živi i zdravi i što su pre mene primili vakcine. Ovo je dobar primer za sve druge", rekao je Vučić.

Na komentare iz regiona, povodom vakcinacije građana u Srbiji, rekao je da se Srbija ozbiljno borila i da su naporno radili kako bi obezbedili vakcine za građane.

"Ne poznajem nikoga iz Večernjeg lista, ne znam zašto je neko pisao pohvalan tekst o meni. Mislim da je Hrvatska ozbiljna zemlje, a pošto su u EU nije im bilo lako da se izbore za vakcinu. Mi smo nabavili, ali nije to svetsko čudo, smao smo radli svoj posao", rekao je Vučić.

Rekao je da penzioneri treba da budu ponosni na njega. Kako kaže, oni žive sigurnije i stabilnije nego što su živeli ranije i znaju da imaju odgovorno rukovodstvo i nekoga ko brine o njima.

"Kada svi smanjuju plate i penzije na državnom nivou, mi ih povećavamo", rekao je Vučić.

POMOĆ ZA PENZIONERE

Vučić je rekao da je država pripremila pakete pomoći za penzionere u vidu videmina, kao i da će svi dobiti iste pakete, ali od različitih proizvođača. Dodaje da su u pitanju vitamini.

"Ne bi mi na pamet palo da će neko da se ugrađuje i da krade na vitaminima. Mada, od njih ne čudi što im to pada na pamet, kada su se ugrađivali svuda gde su mogli. Ovo je poklon u suplementima, mi ćemo za penzionere najpre u maju poslati 700 hiljada paketa", rekao je Vučić.

Kako kaže, dobiće ih i medicinski radnici, trudnice i porodilje.

"U maju će penzioneri dobiti 30 evra, u septembru 50 i u decembru još 30 evra", rekao je Vučić.

Rekao je da u maju ide 30 evra za nezaposlene, 60 u junu, u novembru još 30.

"Ljudi koji su zaposleni, koji nisu penzioneri, dobiće svojih 30 evra u maju i 30 evra u septembru, 60 evra ukupno", rekao je Vučić.

Kako kaže, 8. aprila kreće isplata za minimalaz za preduzeća, i to pre svega privatni sektor.

Vučić je rekao da se Srbija nalazi na rekordnom broju zaposlenih i to na 2 miliona 184 hiljade. To je, dodaje 200 hiljada više nego 2009. godine.

"Uspeli smo da obnovimo sve posle 2012. godine i da podignemo sve na najviši nivo", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je Srbija vratila veliki broj ljudi u zemlju, i da su visokoobrazovani ljudi kadar koji nam je potreban.

"Moramo da dođemo brzo do prosečnih plata od 900 evra, da bismo vraćali zanatlije. Svi oni žive odlično, ali ih nemamo. Išli su u Austriju i Nemačku, majstora i ljudi koji koriste svoje ruke veoma vešto. Drago mi je što smo postali zemlja koja ima "nomad pass", da nam dolaze stranci, IT sektor uskoro pristiže poljoprivredu. Ali zanatlije nemamo, dolaze nam Kinezi, ljudi iz BiH i Albanije da rade na auto-putevima. Zato nam je važan i mini Šengen za izdavanje dozvola", rekao je Vučić.

ANTIVAKSERI

Povodom kola koje su studenti igrali u gradu, Vučić je rekao da ne može da bije te mlade ljude, koji su željni da se vrate starom načinu života.

"Ovi što igraju kolo su budale, što nikoga ne diraju, a ovi što rasturaju Skupštinu su dobri. Kakvi su to aršini, u pojedinim medijima. Ja sam ponosan na činjenicu da nemam nikakav strah od toga šta će o meni da kažu", rekao je Vučić.

Dodao je da u ovoj zemlji nema zaštićenih, i istakao da je SNS najbolja partija u Srbiji upravo i zato, ističe, što je spremna da se uhvati u koštac sa problemima u svojim redovima.

"Nisam tužilac i neću u to da se mešam, ali sigurno će biti i onih koji su bili u rukovodstvu SNS-a. Međutim, ponosan sam na činjenicu da zaštićenih nema", rekao je Vučić.

Kako kaže, kada ste samo u svojim cipelama, drugu stranu ne možete da vidite.

"Čuo sam i da nema dokaza protiv ove kriminalne grupe, kako će uskoro svi na slobodu, sve ja to slušam i dobijam u izveštajima. Onda shvatate koliko ljudi polaze od sebe i kako bi oni to laku uradili, i kako bi ih bilo lako kupiti. Oni ne mogu da razumeju da postoje ljudi koje ne možete da potkupite. Mene to ne interesuje uopšte", rekao je Vučić.

Kako kaže, konsultuje se sa svima, razgovara sa svima, ali odluku donosi sam na osnovu svih argumenata, i to isključivo o stvarima koje su, kako dodaje, u njegovoj nadležosti.

Ističe da nije oduševljen svim potezima nove crnogorske vlasti. Dodaje da neće da se meša u njihove unutrašnje stvari, ali i da će da brine o srpskom narodu, što je kako kaže, naše pravo.

"U tome ne može niko da nas spreči niti može da nam zabrani. A što se tiče njihove politike, možda su se neki nadali da će biti mnogo drugačije, ja sam se nadao da će biti za nijansu drugačije, a videćemo kako će da bude. U svakom slučaju mi ćemo da gradimo najbliže odnose sa njima", rekao je Vučić.

On je rekao da ljudi mogu da biraju gde će da idu na more, a on ako može da bira da će ići u Grčku, Tursku ili Egipat, na tri ili četiri dana.

"To je dovoljno, šta da ležim i čvarim se na suncu nedelju dana. Ja kad čujem ove što kažu da nedeljom ne treba da se radi, pa šta radiš nedeljom. Sediš i čitaš novine ceo dan. Kažu čitaš knjigu. Pa ja čitam knjigu celu noć. Čoveku je potrebno da se odmori 5 ili 6 sati, sedam u zavisnosti od zdravstvenog stanja. A ne 15 dana. Ali ja nisam lekar", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je za njega najvažnije pitanje to što se uvek polazilo od toga da smo mi lošiji od drugih, i sada sam, dodaje, ponosan na to što se mnogo ljudi vratilo u Srbiju.

"Oni pokazuju da su spremni da se vrate, da kažu da su uspeli i da dolaze da budu još uspešniji. Balkan ima ogromnu budućnost, ali uvek imamo gubitnički pristup", rekao je Vučić i dodao da smo naučili da budemo najgori u svemu.

Kako kaže, u ekonomiji ne postojimo, stideli smo se svojih žrtava.

"Zato smo uvek pravili najgore filmove o sebi, jer smo imali najgoru predstavu o sebi", rekao je Vučić.

Ističe da 95 posto naše nacije podržava kulturu sećanja.

Ističe da smo i danas poprilično ujedinjeni u borbi protiv kovida.

Predsednik ističe da je ponosan što smo više ujedinjeni danas, recimo u podršci lekarima.

"Ja ne slušam ove pesme Željka Mitrovića. Ali sam bio iskreno obradovan kada je napravio "Pesmu o dve Marije", koje se bore za naše građane. Između ostalog i za ministra Dmitrovića. Stanje nije baš sjajno, ali znam da je u najboljim rukama", rekao je on.

Vučić je na pitanje o zapošljavanju osoba sa invaliditetom da država na tom polju uvek može bolje i više.

Potom se iz Gračanice uključila Aleksandra, koja se video porukom zahvalila predsedniku na podršci Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji.

"Trudimo se da pomognemo koliko možemo, ali nikada nije dovoljno. LJudi se tamo bore za posao, a kada nemate kontrolu administrativne linije imate hiljadu problema. Mi ne možemo da dovodimo investitore i da utičemo na to. Želimo po svaku cenu da pomognemo ljudima da ostanu na Kosmetu. Gradićemo bolnicu u Gračanici, znam da to nije dovoljno, ali zahvaljujući ljudima kao što je Aleksandra čini mi se da uspevamo da sačuvamo naša ognjišta", rekao je Vučić.

Predsednik je povodom izbora Vjose Osmani za predsednicu privremenih institucija rekao da njihove izjave nisu ohrabrujuće.

"Sad bih pitao on iz Beograda koje su njih podržavali, šta ste očekivali. Oni hoće veliko preznanje, a to je da Priština prizna Srbiju bez Kosova. Hvala vam na toj ponudi, ali to se neće desiti", rekao je Vučić.

Maja Smiljković iz Bujanovca je pitala predsenika zašto je cena mleka i dalje 25 dinara, a nije viša, kako bi poljoprivrednici mogli da žive od toga.

"Zato što ne možemo da plaćamo premije za to, a kada bismo plaćali veće premije imali biste veće cene mleka. Pa bi Srđan pravio 15 priloga kako nam je mleko skupo. A nijednom nismo pričali o tome da Srbija ima najnižu cenu struje u Evropi, sedam puta jeftiniju od Nemačke. To nije dobro za našu zemlju i rast bruto društvenog proizvoda. Videćete od 30. avgusta na svakoj televiziji kako naša deca nose teške rančeve, i kako su knjige skupe. Ovo je svake godine isto. I kada odu na pijacu prave prilog o tome kako neki domaćin budzašto prodaje paradajz, a onda odu u prodavnicu i snimaju kako je sve skupo", istakao je Vučić.

On je potom rekao da mi trošimo ogroman novac na subvencije, i da sa svetskom bankom imamo veliki program za nove traktore, gde domaćini plaćaju 2.000 evra za nove traktore, a da ostalo ide na kredit i teret države.

" To nije svetska banka poklonila, a mi plaćamo kao država. Ali želimo da pomognemo poljoprivrednicima, da im bude bolje. A sada videćemo oko premija za mleko", rekao je Vučić.

Vučić je apelovao na ljude da se vakcinišu.

"Pijete aspirine ljudi, a znate li od čega se sastoji aspirin? Ne znate... Pravili su i viceve koji su okej. Ja pojma nemam šta sadrži aspirin, mislim da ne zna to ni 99,9 posto ljudi, ali popijemo to. Stručni ljudi su doneli odluku, rekli vam kad i šta da koristite. Stručni ljudi su doneli odluku i rekli: "Primite vakcinu". Molim ljude da se vakcinišu. Nije cilj primenjivati represiju", rekao je Vučić.

Kako kaže, nije ni on bio bezgrešan i da je u njihovih godinama, možda bih to isto uradio.

"Hajde da razumemo ljude. Da probamo da im objasnimo da je to loše. Danas sam dobio užanse podatke, mladim ljudima usled korone i tromboze odsečeni su im udovi, neki su u teškom stanju, neki će imati posledice, govorim o mladim ljudima do 40 godina i zato je naše da apelujemo na njihovu odgovornost, a ne da uzmemo pendrek i hapsimo", rekao je Vučić.

Kako kaže, nije rešenje u batini i nije rešenje u zatvoru. Dodaje da o licemerju tih ljudi koji preme vakcinu, pa su ona antivakseri, drže druga predavanja, nije potrebno trošiti reči.

"Najviše stradju stariji ljudi i ljudi koji su krupniji, koji su srčani bolesnici ili dijabetičari", rekao je Vučić.

Komentarišući naslov dnevnog lista "Danas" rekao je da je da su to ljudi koji nemaju nikaka drugi argument, sem mržnje.

"Večeras sam slušao da je Bojan Pajtić rekao da sam ja najbolesniji čovek u Srbiji. Ne bežim od toga da budem napadan, prirodno je da gledate nekako sebe da zaštite i gledate da napravite bilo kakve lažne sporazume s bilo kim, da bi zaštitili sebe. Meni to ne znači ništa. Mene to ne može da uvredi. Govorili su da sam lud kada su se pojavili računi u Mauridijusu, Hong Kongu... Sve je to tačno. U svakom od tih računa on (Đilas) je jedan od korisnika. Svi znaju da je to istina i sad gledate kako se ljudi plaše da kažu ono što svi znaju, jer znaju da je on vlasnik Danasa, ove dve televizije N1 i Nova S", rekao je Vučić.

Ističe da se protiv njega vodi kampanja 24/7.

"Zamislite da sam pametan, koliku bih razliku pravio. Kad ja ovako lud s ovolikom razlikom pobeđujem, možete da mislite koliko će da ih pobeđuje kad dođe neko pametniji od mene. Tako lud sam uspeo da izgradim pruge, koje nisu oni. Uspeo da izgradim više bolnica, nego što su oni. Uspeo da podignem plate na 540 evra za relativno kratak vremenski perido. Uspeli da spustimo javni dug i da danas bude 60 posto, što je nemoguće u vreme kovida", rekao je Vučić.

"Za nas je važno da imamo dobre odnose s Crnom Gorom, ako mogu da zamolim da vodimo računa o njihovom dostojanstvu, koliko bi oni vodili o našem dostojanstvu", rekao je Vučić.

Kako kaže, i dalje veruje da će do kraja 2025. godine prosečna plata biti 900 evra u Srbiji.

"To bi bilo ponovno rađanje Srbije, za to nam je potrebno jedinstvo, za to nam je potrebno jedinjenje. Uvek će da postoje ljudi koji se neće radovati uspehom Srbije, iz različitih razloga, i to je demokratija. Važno je da sa mnogo nade i energije gledamo u budućnost. Srbija, ne samo da je na dobrom putu, nego Srbija postaje jedan od lidera jugo-istočne Evrope. Moja zahvalnost penzionerima i mladim ljudima što moramo da trpimo mere... To lekari rade ne zato što žele, nego zato što moraju. Ja sam zahvalan epidemiolozima. Ti ljudi su prikupili dovoljno hrabrsoti da se suoče sa svim našim frustracijama. Oni svakoga dana trpe uvrede od svakoga od nas, ali oni nisu krivi, oni se samo bore za zdravlje nacije. Posebno hvala lekarima i medicinskim sestrama koji su zaposleni u kovid bolnicama. Oni su junaci našeg doba i gledaćemo do kraja godine da im se zahvalimo", rekao je Vučić.