Rohani: Obogaćivanje uranijum do 60 odsto je odgovor na izraelski nuklearni terorizam

Izvor: Beta/Pink.rs, Foto: Tanjug/CHARLY TRIBALLEAU/POOL PHOTO VIA AP, FILE | |

Rohani: Obogaćivanje uranijum do 60 odsto je odgovor na izraelski nuklearni terorizam

Odluka o obogaćivanju uranijuma do 60 odsto nakon eksplozije u postrojenju Natanz jeste "odgovor" Irana na "nuklearni terorizam" Izraela, izjavio je danas iranski predsednik Hasan Rohani. "To je odgovor na vašu zlonamernost. To što ste uradili zove se nuklearni terorizam, a ono što mi radimo jeste legalno", rekao je Rohani na sednici vlade.

Teheran optužuje Izrael za sabotažu postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Natanzu, centralnom delu Irana.

"Ne možete kovati zavere protiv Irana, činiti zločine protiv Irana. Za svaki zločin odseći ćemo vam ruke... kako biste shvatili da ne možete da nas sprečite da imamo pristup nuklearnoj tehnologiji", dodao je Rohani.

Iranski predsednik je rekao da očekuje izveštaj bezbednosnih zvaničnika o incidentu u Natanzu, ali, kako je dodao, "čini se da je to cionistički zločin".

"Želite da ostanemo praznih ruku na pregovorima, ali tamo ćemo ići sa još više karata u rukama", poručio je Rohani.

Rohani je dodao da će nuklearne aktivnosti Irana "ostati mirnodopske i miroljubive, i pod nadzorom IAEA, Medjunarodne agencije za atomsku energiju, bilo da je reč o obogaćivanju uranijuma do 60 odsto ili do 20 odsto.

Medjunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je juče da je od Irana dobila obaveštenje o nameri da počne obogaćivanje uranijuma do 60 odsto u postrojenju u Natanzu.

Ta odluka Irana dolazi usred pregovora o opstanku medjunarodnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu potpisanog 2015.

Iran trenutno obogaćuje uranijum do 20 odsto, dok bi mu obogaćivanje do 60 odsto omogućilo da brzo predje na obogaćivanje do 90.

Autor: D.B.