PALMA: PROTIV SRBA SE DO 1999. SPROVODIO RATNI TERORIZAM, A POSLE I EKONOMSKI I POLITIČKI

Do 1999. godine se protiv Srba sprovodio ratni terorizam, u kome se Srbi stradali na područjima bivše Jugoslavije gde su živeli, a od 1999. godine se sprovodio i ekonomski i politički terorizam, izjavio je danas u Skupštini Srbije, predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, govoreći o Nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma.

"Sa ekonomskim terorizmom počela je Hrvatska, kada je povećala takse na robe koje se uvoze iz Srbije, pa čak i na robu koja se izvozi iz Srbije i koja tranzitno prolazi kroz Hrvatsku za druge države. Hrvatska to tada nije mogla sama da uradi kao novi član Evropske unije, jer Hrvatska je tada, kao i danas bila i sada je mesna zajdnica Evropske unije. To znači da je Hrvatska tada za to imala podršku nekoliko država članica Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Džava, jer tako nešto ne stoji ni u jednom međunarodnom sporazumu. Dugo smo čekali da se to obustavi i naneli su nam veliku ekonomsku štetu. Nakon Hrvatske su albanske privremene vlasti u Prištini uvele taksu od 100 posto na robu iz Srbije, iako na to nisu imali pravo ni po jednom sporazumu, ni po Rezoluciji 1244, ni po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, ni po Briselskom sporazumu. I oni su nam naneli veliku ekonomsku štetu“, izjavio je Palma, i dodao:

„Mi moramo da se borimo onako kako se sinoć borio predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, argumentima i činjenicama. Srbija više ne sme da ratuje i ono što je važno i što je pokazao predsednik Srbije Aleksndar Vučić je da se Srbija danas poštuje u međunarodnim odnosima kao ekonomski stabilna država. Kada ste ekonomski jaki i stabilni niko ne može da vas ucenjuje.

U SRBIJI DANAS SPROVODE POLITIČKI TERORIZAM ĐILAS I NJEGOVI. ZA LAŽI MORA DA SE ODGOVARA

„Mi u Srbiji danas imamo politički terorizam. Postoje neki koji urušavaju nacionalne i državne interese kao što to radi Stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa. Koje slobode i pravde? Jel sloboda Đilase da tučeš policajce kada te zaustave, da upadaš sa motornom testerom u RTS, nasilno u Skupštinu Srbije, da tučeš ženu i tasta, da čupaš znakove po ulicama Beograda. Šta si ti Đilase - saobraćajni tehničar ? Ti si Đilase lopov. Jel to sloboda i pravda? Mi moramo da imamo zakon da, kada neko iznosi laži da za to odgovara. Zbog laži Dragana Đilasa i njegove stranke mi ne otvaramo poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. A da pitamo mi Evropsku uniju : „šta bi vi radili sa nekim političarem koji je 2000. godine imao 15 000 evra na računu, a danas ima 619 000 000 evra“. Mi moramo da imamo zakon da onaj ko laže snosi odgovornost pred pravosudnim organima. Nekada se to zvalo strani plaćenici i domaći izdajnici, a danas su samo domaći izdajnici, a strane su pare“, rekao je Marković.

MINISTARKA PRAVDE SRBIJE : POLITIČKI AKTERI MORAJU DA POŠTUJU ISTINU, A ZA LAŽI ĆE SE ODGOVARATI

Ministarka pravde Srbije Maja Popović rekla je, odgovarajući Draganu Makoviću, da je neophodno da se u zakonski okvir implementiraju odredbe koje će naterati političke aktere da poštuju istinu i da izgovaraju istinu i da se ne mogu služiti lažima. „Naći ćemo način, da to ne bude verbalni delikt, da ljudi koji izgovaraju laži odgovaraju, finansijski, a videćemo da li i krivično. Imajući u vidu da ćemo menjati krivični zakonik to će biti jedna od tema za razmišljanje. Ne može neko da izgovor laži, a da za to ne snosi nikakve posledice“, rekla je ministarka pravde Srbije.

UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU ŽENA „IVA ĐILAS“

„Dragan Đilas i njegove radnice idu po Srbiji i promovišu zaštitu žena i udruženje za zaštitu žena i Fond za alimentaciju. Treba da se formira udruženje za zaštitu žena „Iva Đilas“ i da se na taj način zaštite žene kao što je Iva Đilas, koje su njihovi muževi tukli, njih i njihovu porodicu pred decom i nisu hteli da plaćaju alimentaciju“, rekao je Dragan Marković Palma.

