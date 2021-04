Narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, gostujući na televiziji Pink, žestoko je osudio Mariniku Tepić i njenu uvredu na račun svih zaposlenih žena u javnom sektoru.

Marković je otkrio da će podići tužbu protiv Tepićeve, nakon čega je istakao da je će svi zaposleni u javnom sektoru takođe podići tužbu, i dodaje da je ona glasnogovornik Dragana Đilasa.

- Ja ću tužiti Mariniku Tepić. To što je rekla je najveća glupost koju sam čuo i Marinika Tepić će morati na sudu to da dokaže. Međutim, ona je glasnogovornik Dragana Đilasa. To što je Marinika Tepić rekla je najveća uvreda za sve dame koje rade u javnom sektoru u Jagodini. Ja sam dobio poverenje građana Jagodine da vodim taj grad 2004. godine, 17 godina vodim grad Jagodinu. I svi koji su zaposleni u javnom sektoru grada Jagodine, a ženskog su roda, oni će tužiti Mariniku Tepić, da dokaže uvrede koje je svim ženama uputila da se zapošljavaju na takav način. To je najveća glupost - izjavio je Marković.

Marković je istakao da se ne plaši izjava Dragana Đilasa, te ga je javno pozvao na raspravu, gde bi razgovarali o prometu koji su obojica postigli od kako su politički aktivni.

- Svi znaju da ja tokom poslednjih izbornih kampanja na svim tribinama u Jagodini i svim selima koja pripadaju Jagodini kažem „Moj broj telefona je taj i taj, zapišite, a brojevi telefona direktora javnih preduzeća su ti i ti i zovite kada vam nešto treba. To što priča Marinika Tepić zdrav razum ne može da prihvati, ali važno je kada je sve počelo. Onda kada sam ja počeo da govorim „Đilase kaži jel imaš stvarno te pare koje se pominju, 619 miliona evra ili nemaš“. Onda je on poslao neke dve žene, od pet članova koliko ima njegova partija u Jagodini, da dođu ispred Skupštine grada Jagodine i da kažu kako je sve tajno u Jagodini, od budžeta do navodno tajnih sednica. Pošto je u Jagodini sve javno, za razliku od njegovih para koje su tajne, mi smo tužili te dve žene, jer je i budžet na sajtu grada i sve sednice Skupštine grada Jagodine su javne, koje prate novinari, ali ne može sednicama da prisustvuje neko ko nije odbornik. Đilas misli da može preko blaćenja i na silu da nešto da uradi, kao što je pokušao da uđe na Javni servis. Novine su pisale tesktove kako je Đilas prebio tasta pod naslovom „Nisu mogli da podele milione“, ali neću da pričam o tome jer se tu pominje njegova porodica. Da li to Đilas misli da je on mnogo pametan, a da smo mi svi i građani Srbije glupi ? Da li ti Đilase želiš mene da uplašiš? Za Mariniku Tepić se plašim da je ona , na osnovu njenog ponašanja zrela da dobiju „šifru“, a znate u kojoj se ustanovi „šifra“ dobija. Ja ne želim da polemišem sa njom. Hoću sa Đilasom koji je šalje. Đilase dođi na TV Pink da ti i ja raspravimo koliko si ti imao promet pre 12 godina, a koliko danas, a koliko ja. Da mi to rasčistimo - kaže Marković.

Marković se dotakao i principa zapošljavanja u Jagodini, gde je istakao da kadrovi javnog sektora prolaze testove opšte kulture, znanja, kao i psihotekst.

„Što se tiče zapošljavanja u javnom sektoru u Jagodini poslednjih 5 – 6 godina nije bilo zapošljavanja u skladu sa odlukom Vlade Srbije, jedino kada je bila neka zamena. Poslednjih 8 godina je zaposleno ukupno 10 ljudi. Kada neko hoće da se zaposli u Jagodini u javnom sektoru radi se test opšteg znanja, test opšte kulture i psiho test. Nedavno su mi iz kabineta javili da je jedna devojka ispravno odgovorila na 28 od 30 pitanja. I rekao sam im da je pozovu da radi. Nikada je pre nisam video. I sada te neke dve iz Đilasove stranke dođu u moje Končarevu i kao dele neke letke. Ne da ih ja nisam primio, nego ni moje kuče neće da ih primi. Ja u zadnjih 6 mandata pobeđujem u svom selu sa 90 posto glasova građana. Da sam ja takav čovek kakvog želi da me prikažu Đilas i njegova glasnogovornica Tepić, zar bi moji Jagodinci gasali za mene već 17 godina - objasnio je.