'PALMA JE U PRAVU, ILI ON ILI ONAJ KO GA JE OPTUŽIO MORA U ZATVOR!' Vučić: AKO JE ISTINA, JEZIVO, A AKO JE LAŽ JOŠ JE JEZIVIJE!

Predsednik Vučić izjavio je komentarišući optužbe koje je iznela Marinika Tepić na račun Dragana Markovića Palme, da je to posao za nedležne organe i da tu niko, pa ni Marković, neće biti zaštićen ako se dokaže da je to tačno.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da su optužbe na račun predsednika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme suviše teške.

- U trenutku kada vidite da se Srbija podelila na one koji misle "Da li je neko silovao" ili "da li neko nije silovao" treba ostati miran. Nisam hteo da se izjašnjavam. To su suviše teške optužbe da se umešate i da bilo koga optužite. Kad god vidim da se političari upliću utroba mi se prevrne. Marković je tu u pravu ili on ili onaj ko je to rekao, neko mora da završi u zatvoru. Policija će da sasluša sve. Ako se pokaže da je istina biće jezivo, ako se pokaže da nije istina biće još jezivije. Šta će Marković da kaže deci, unucima? Četiri puta sam bio u Končarevu kod Palme, i nikada mi niko nije dovodio niti žene niti bilo šta.