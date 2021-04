VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Milanović pokušava da opravda ustaške zločine! Reakcija Srbije najbolja moguća (VIDEO)

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević je, osvrnuvši se na izjavu Zorana Milanovića da su Srbi u Jasenovcu stradali jer su pružali otpor, istakao da je na delu revizija istorije i pokušaj opravdavanja ustaških zločina.

- Sa Milanovićem se dokazuje da su neki od najvećih ustaša oni koji pokušavaju da se predstave kao levičari, socijalisti...On je zvanično socijaldemokrata, a sada vidimo de je ustaša. I meni se reakcija naše države u prvom trenutku činila blago, ali kada ohladite glavu vidite da je najbolja moguća i najispravnija moguća - rekao je Vučićević.

Kako je dodao, reakacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića je najbolja moguća jer nismo ušli u prepucavanje sa Milanovićem.

Milanović je time što je rekao, rekao sve o sebi i o današnjoj Hrvatskoj, a mi onim što nismo rekli i odbili da učestvujemo u takvoj ludosti smo mnogo rekli o današnjoj Srbiji. Današnja Srbija nije više ona koja ulazi u besmislene, sumanute idiotkse rasprave sa očiglednim ustašama. Neka pričaju šta hoće, na kraju se broje rezultati - dodao je Vučićević.

Prema njegovim rečima, svi znaju šta je bilo u Jasenovcu i da to što Milanović nema blage veze sa istinom, on u to ne može da ubedi ni sam sebe.

- To je najbolja slika i njega kao predsednika i onoga što se danas zove Hrvatska, a sve više liči na NDH i nisam srećan zbog toga - rekao je glavni i odgovorni urednik Informera i podsetio da genocid nije vršen samo u Jasenovcu, već na teritoriji cele NDH.