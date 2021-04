Đurić: Dijalog nije prioritet, ali glasanje u Albaniji jeste! Jasno je šta je na dnevnom redu!

Đurić je na Tviteru ocenio da je glasanje Kurtija na izborima u Albaniji povod za razmišljanje o tome ko tačno pokušava da pretvori Balkan u bure baruta.

"Svima bi trebalo da bude vrlo jasno šta je ovde na dnevnom redu. 'Dijalog nije prioritet', ali lično glasanje u susednoj državi jeste? Još je zabrinjavajuće to što se politički pokret koji predvodi 'premijer' Kosova kandiduje na izborima za parlament susedne Albanije. Ovo je vrlo opasna igra i jasan izazov za SAD, EU, Srbiju i međunarodnu zajednicu. Zapamtimo ovo dobro, a zatim razmislimo o tome ko tačno pokušava ponovo da pretvori Balkan u bure baruta", naglasio je Đurić.

It should be very clear to everyone what the agenda is here. "The dialogue is not a priority" but voting in person in a neighbouring country is? What is even more disturbing is that the political movement led by the "prime minister" of Kosovo* is running in the elections for...