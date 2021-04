'Vučića u Briselu očekuje niz sastanaka u NOVOJ BICI za Srbe na KiM' - Neophodna realizacija BRISELSKOG SPORAZUMA (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Briselu, gde će razgovarati sa najvišim zvaničnicima Evropske unije o budućnosti naše zemlje i nastavku dijaloga Beograda i Prištine.

Odgovorni urednik Srpskog telegrafa Dražen Ostojić je istakao da Vučića očekuje niz sastanaka u novoj bici za južnu srpsku pokrajinu ili za naš narod koji tamo živi.

- Dobro je što danas pričamo o nekim kompromisima, o nekom rešenju, nadamo se konačnom za južnu srpsku pokrajinu, da izvučemo maksimum za naš narod. Nekoliko godina nismo uopšte pričali na tu temu. Samo lud čovek može da pomisli da će zapad bilo šta da ograniči prištinskim vlastima, setimo se samo taksi - naveo je Ostojić za Pink.

Kako je dodao, oni njima svesno dozvoljavaju provokacije.

- Od glasanja u Albaniji, gori su mi napadi na Srbe u Kosovu i Metohiji, odnosno ta vrsta provokacija - rekao je Ostojić.

Politički analitičar Branko Radun je podsetio da je Kurti bio smenjen pod pritiskom Vašingtona, kada je pokušao da spreči nastavak dijaloga.

- On jeste imao i podršku nekih krugova da to čini. To je bila neka bitka unutar američkog establišmenta za i protiv Donalda Trampa, neko je hteo da spreči poen koji bi postigao Tramp nekim mirovnim sporazumom - istakao je Radun.

Napomenuo je, međutim, da je Kuriti iako je bio smenjen, imao veliku zaštitu.

Mislim da će morati da realizuju Briselski sporazum, jer nema smisla ništa raditi dalje ako se ono što je dogovoreno tada konačno ne realizuje. Međunarodna zajednica, odnosno zapad ih je navikao da dobijaju sve, a da Beograd popušta - rekao je Radun.

Radun očekuje da Zajednica srpskih opština zaživi, ali ne veruje da će to biti u formatu Republike Srpske.