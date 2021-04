VUČIĆ: Za nas je kompromisno rešenje jedino rešenje. Mi smo otvoreni za dijalog, oni nisu, nadamo se da će se to rešiti!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Sektor 4 obilaznice oko Beograda od mosta na Savi kod Ostružnice do petlje Orlovača i Petlovo Brdo.

Predsednik je na početku obraćanja rekao da je ponosan što se u Srbiji danas gradi više nego ikada.

- Ne postoji ni jedno vreme u Srbiji da smo gradili bar 30 odsto, koliko gradimo danas. Mi imamo javne kompanije pod kontrolom, finansije nam idu dobro - rekao je Vučić.

Kako kaže, procene za prvi kvartal su se ispostavile kao netačne, dodaje da su mislili da će stopa biti u minusu 1,3, a biće u plusu.

- To nam daje fantastičan elan i izvanrednu šansu, jer je došlo do preokreta, raste nam sektor usluga, raste sve, građevina, mnogo brže nego što smo očekivali, i to su fantastične vesti za Srbiju. Izgradnja ove obilaznice jeste rešavanje problema gužvi - rekao je Vučić.

Kako kaže, danas imamo jedan i po automobil po porodici, i važno je da ljudima obezbedimo dobar život, slobodan protok, i da kamione izmeštamo iz centra grada, kao i to da obezbedimo čist vazduh.

- Ovo ćemo do Bubanj potoka završiti kroz godinu i tri meseca, a onda predstoji veliki izazov - rekao je Vučić.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, rekao je najpre da za njega ovo otvaranje predstavlja veliko zadovoljstvo.

- Ovo nije brza pruga Beograd - Novi Sad, ovo nije Preljina - Požega, niti moravski koridor. Ono što treba da znate jeste da je ova deonica krenula da se radi '89. godine, a nekoliko puta je trebala da bude otvorena. U međuvremenu se dosta ljudi naselilo nelegalno. Utrošili smo puno energije, i ako okolnosti nisu bile tako jednostavne, da morate da vodite zemlju kroz poplave i razne nedaće, kao da sudbina nije bila dovoljno izazovna da vas stavi na čelo države - rekao je Momirović.

Dodao je da uz izgradnju metroa, Beograd postaje pravi velegrad, i to je uz sve one stvari za koje smo razgovarali i oko kanalizacije sa jednom drugom kompanijom veliki uspeh.

- Moramo da vodimo računa da svakom mestu, u svakom gradu ili selu, pokažemo brigu za svakog građanina - rekao je Vučić.

Dodaje da će rešiproblem sa legalizacijom, i nelegalnim objektima.

- Naše je da isporučimo rešenja, ljudi samo treba da veruju u naš put. Treba da nastavimo našim tempom. Našoj deci moramo da ostavimo čistiji i bolje organizovan Beograd - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da se toliko toga gradi i dodaje da će napraviti presek za novinare prvog oktobra ili novembra, kao i da će to biti stotine kilometara autoputeva, novih pruga.

- To su takve promene u zemlji. To su desetine bolnica, stadiona u Leskovcu, Zaječaru i Loznici. Samo za stadion u Nišu odvojićemo 30 miliona evra - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da kada radi sa prijateljima, zadovoljstvo je obostrano.

- Hvala kineskoj kompaniji, "Putevima Srbije", "Koridorima", hvala ekselenciji na radu, ljubavi koju pokazujete prema Srbiji. Novinari ne znaju da se mi po nekoliko puta nedeljno viđamo, to nisu sastanci koji se snimaju. Mi od kineske ambasadorke imamo veliku podršku i pomoć. Za dobrobit svih, nadam se daljem razvitku našeg iskrenog prijateljstva. Živela Srbija - rekao je Vučić.

Predsednik je komentarišući dijalog sa Prištinom rekao da se dodatno zabrinuo.

- Mi smo otvoreni za dijalog, oni nisu, a nadamo se da će se to rešiti. Za nas je kompromisno rešenje jedino rešenje. Video sam šta je govorila, a čak kada bih žečeo da govorim o kompetencijama, rekao bih nešto drugo. Ona je važna i velika, a ja sam mali čovek, bolje da ne komentarišem - rekao je Vučić.

Kako kaže, daće sve od sebe da završe do kraja sledeće godine i sektor 5 i sektor 6 kako bi došli do Pančeva, i napravili krug oko Beograda, i da ne bude gužve od kamiona.

- Mi to možemo, ako ste vi supeli da obezbedite vakcine, vakcinišete građane, u istoriju možemo da stavimo i priču o obilaznici oko Beograda - rekao je Momirović.

Otvaranju Sektora 4 obilaznice prisustvovali su ministar građevine Tomislav Momirović, ambasadorka Kine Čen Bo, direktori Puteva Srbije i Koridora Srbije Zoran Drobnjak i Aleksandar Antić, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i zamednik gradonačelnika Goran Vesić.

Sektor 4 obuhvatio je radove na izgradnji leve trake autoputa od mosta na Savi kod Ostružnice do petlje Orlovača, u dužini od 7,7 km, gde je izgrađena nedostajuća leva traka auto-puta, dva tunela: Lipak i Železnik, kao i tri mosta: most br. 9, 10 i 11, kao i preostali radovi na petlji Orlovača.