PALMA: Nema razloga da se Marinikin zaštićeni svedok kriminalac plaši. Ako treba poslaću mu tri devojke sportistkinje da ga čuvaju kao baba unuče

Neka svedok Marinike Tepić dođe u restoran Tigar u Jagodinu, za koji je lagao, da svedoči. Neka svedoči gde god hoće, ako hoće i kući mogu da ga saslušaju. Nema nijedan razlog da se plaši od mene, ali ima razlog da se plaši od zatvora, rekao je Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodine.

- Danas moj advokat predaje tužbu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, odeljenju za visokotehnološki kriminal protiv Sande Rašković Ivić i Marinike Tepić zbog svih laži koje su iznele. Dakle ne predajem privatnu tužbu u Jagodini, nego Tužilaštvu u Beogradu. Tu neka daju izjave - rekao je Marković i dodao:

- Sve koje su naveli taj zaštićeni kriminalac Marinike Tepić i Dragana Đilasa su pozivani i saslušani u vezi sa tim izmišljenim slučajem. Ljudi su ni krivi ni dužni, samo za to što su bili na zvaničnoj večeri kao moji gosti i moji prijatelji, saslušani da kažu gde su bili, ko je bio i kako je bilo.

Marinković kaže da Dragan Đilas i Marinika Tepić traže za kriminalca status zaštićenog svedoka.

- Tako se vade kako se taj svedok kriminalac tobože plaši, a istina je da je sve slagao. Neka ga saslušaju gde god žele, samo neka da izjavu i neka kaže kome se od bilo koga šta desilo i gde. Taj zaštićeni svedok kriminalac nema razloga da se plaši od mene, ali ima razloga da se plaši od zatvora zbog svih laži koje je izgovorio. Ako treba poslaću mu tri devojke sportistkinje da ga čuvaju kao baba unuče i slobodno neka dođe i u restoran “Tigar” u Jagodini, za koji je takođe lagao, kao i za sve ostalo i neka tu svedoči. Oni su mu zato i sakrili lice i skremblovali glas, da ne bi došlo do zvaničnog saslušanja u nadležnoj instituciji. I kažu “plaši se od Palme”, a nije se plašio kada je krao automobile po Beogradu. Mene ne zanima šta su Đilas, Tepić i taj kriminalac radli pre, ali moraće da kaže u tužilaštvu ko su žrtve koje se navodno doživljavale nešto što je bolesno. To je bolesno. Ali to se nije desilo i nema ni žrtava ni svedoka. Što se tiče tog kriminalca neka idu kući kod njega neka ga saslušaju, gde god oni hoće - rekao je Marković i dodao:

- Takođe očekujem da tužilaštvo počne sa procesom na osnovu prijave koje su podnele 393 žene zaposlene u javnom sektoru u Jagodini. I svaka od tih žena će posebno tužiti Mariniku Tepić za pretrpljenu duševnu bol, jer su to žene koje imaju decu i porodice, a neke i unuke. Marinika Tepić će imati dosta posla po sudovima da objašnjava to što je rekla za “telefon za druženje”, odnosno, moraće da pruži dokaze za to, a dokaza nema, kao ni za jednu reču koju je izgovorila. Ja nisam Đilas da cmizdrim, ja ću da dokažem na sudu, a vi koji ste lagali ćete da cmizdrite kada budete išli u zatvor. Ovo što su pokrenuli lopov, kriminalac i prevarant Dragan Đilas i njegova radnica Marinika Tepić je težak udar na moju porodicu i zato neću se smiriti dok se sve ovo ne završi i dok oni koji su izgovorili tako teške laži ne odu u zatvor.