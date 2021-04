PALMA: Svi koji su navedeni kao akteri tog lažnog dela već su saslušani, ostalo je još troje četvero da se sasluša nakon praznika

Dragan Marković Palma, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodine, rekao je da su od samog početka lagali i da su, kako je kazao, do sada sve slagali u lažnom slučaju koji je Đialsova radnica Marinika Tepić pokrenula protiv njega.

- Dragan Đilas koristi žene zbog emocija građana Srbije i on se krije iza sukanja žena, a ne ja. Isturio je svoju radnicu Mariniku Tepić, a kasnije i Sandu Raškvić Ivić - rekao je Marković i dodao:

- Đilas je okružen kriminalcima, lažovima i prevarantima i koristi žene. Sve ovo je njegovo maslo. Evropski parlament nam zamera što napadamo opoziciju. Kakva opozicija ? To je interesna organizacija i najbogatije preduzeće ta Đilasova politička partija. Marinika Tepić nije politčar, ona je radnik zaposlen kod Dragan Đilasa. I sada, pošto im je ceo slučaj na staklenim nogama, jer slučaja nema, sada me napadaju za donacije i putovanja. Svi koji su navedeni kao akteri tog lažnog dela već su saslušani, još je ostalo troje četvero da se saslušaju nakon praznika. Ti ljudi su bili očevici, bili su prisutni na svim putovanjima, i svečanim i zvaničnim ručkovima i večerama.

RAŠKOVIĆ IVIĆ SRAM TE BILO, SRAMULJO JEDNA, LAŽEŠ, IZAĐI NA TV DUEL DA SE POGLEDAMO U OČI

Nakon što je emitovana izjava Sande Rašković Ivić iz Utiska nedelje, u kojoj optužuje Markovića da su na večeri sa privrednicima iz Italije plesale plesačice bez gaća i da su neke devojke podvođene, Dragan Marković Palma je rekao:

- Ta gospođa Rašković Ivić kaže da su igrale neke plesačice, da mi oprosti narod na današnji Veliki Petak i da je u sobi profesora Roberta Veraldija, jednog od gostiju, bila neka gola devojka. Sram te bilo Rašković Ivić, sramuljo jedna, što bi rekao naš narod, zašto lažeš. Prvo treba da poštuje Hipokratovu zakletvu, a drugo ona je psihijatar i ako je tako davala savete svojim pacijentima teško njima. Gospođo Rašković Ivić, lažete - rekao je Marković i pokazao demanti na italijanskom i na srpskom jeziku koji je poslao profesor Roberto Veraldi, počasni konzul Srbije u Italiji, koji u pismu Dragana Markovića Palmu naziva domaćinom i demantuje navode Rašković Ivić i koji je nakon te večere, drugi dan poklonio pušku Zavičajnom muzeju u Jagodini, koja je ostavština njegove, inače baronske porodice i zahvalio se Draganu Markoviću i gradu Jagodini na odličnom prijemu.

- Ne mogu više ovakvi lažovi i prevaranti da predstavljaju našu zemlju u inostranstvu. Dok je ta gospođa bila ambasador Srbije u Rimu naši odnosi sa Italijom nisu bili nikada gori, a danas su najbolji u istoriji i sa Italijom, Nemačkom, Francuskom i drugim državama - rekao je Marković i pozvao Rašković Ivić na tv duel i da, kako je rekao, da se pogledaju u oči.

ĐILASE ISTINA NE MOŽE DA SE KUPI

Marković je rekao da Dragan Đilas, okružen kriminalcima i profiterima misli da sve može da se kupi u životu.

- Istina ne može da se kupi Đilase. On kaže da je demantovao pre godinu ili dve to što je njegova bivša supruga Iva napisala u policiji. To Đilas ne može da se demantuje, ti si se nagodio i ja razumem njegovu bivšu sprugu zbog dece. Ali po službenoj dužnosti morali su da reaguju policija, tužiulaštvo i sud. Ovu optužbu protiv mene Đilase ne možeš da kupiš, ne možeš da zataškaš. Sada me napadaju i da sam vlasnik hotela u Končarevu, zbog čega je vlasnik hotela morao da odnese posedovni list, pa policija traži koliko je para sa računa grada leglo na račun tog hotela. Sve je laž. Papiri se ne mogu sakriti. Sram te bilo Đilase i dokle ćeš da lažeš. Pa kažu zašto se slučaj izmestio u Kraljevo, što nije u Beograd. Neka se izmesti gde god vi kažete, može i na Mauricijus i neka dođu i međunarodni posmatrači. Bilo gde, jer slučaja nema. Ima samo lažnog prijavljivanja. To je slučaj. Sram te bilo Đilase. Ja nemam od čega da se brani, iznosim samo činjenice - kazao je Marković.