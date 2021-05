PRIŠTINU U INTERPOLU ČEKA ŠAMAR! Kosovski Albanci opet ruše vašingtonski sporazum, Srbija ima odgovor

U ovoj očigledno sinhronizovanoj akciji, najpre je predsednica privremenih institucija u pokrajini Vljosa Osmani krenula da lobira za članstvo tzv. Kosova u Interpolu, a nastavio je premijer Aljbin Kurti, koji je u Briselu pozvao pet država članica EU koje nisu priznale lažnu državu da to učine.

Za šefa srpskog parlamenta Ivicu Dačića nema dileme da Priština već godinama obmanjuje Srbiju i EU, a sada je počela da obmanjuje i SAD:

- Priština odbija da sprovede obavezu formiranja ZSO, a sad krši i Vašingtonski sporazum, u delu koji se odnosi na jednogodišnji moratorijum na aktivnosti u vezi sa priznavanjem tzv. Kosova. Što bi nas bilo šta sad obavezivalo da ne nastavimo kampanju za povlačenje priznavanja Kosova? - poručuje Dačić za "Novosti".

Politički analitičar iz Centra za društvenu stabilnost Predrag Rajić kaže nam da je Srbija ozbiljna država, koja poštuje sve sporazume koje je potpisala i, za razliku od tzv. Kosova, poštuje međunarodne standarde i procedure:

- Priština se sada već tradicionalno ne drži nijednog slova bilo kog potpisanog sporazuma ili dogovora. Srbija će uvek koristiti sve elemente svih međunarodnih sporazuma koje je potpisala, pa tako i Vašingtonskog, koji joj idu u prilog i stoje na raspolaganju. Mislim da bi Priština napravila kardinalnu grešku ukoliko bi podnela zahtev za članstvo u nekoj od međunarodnih organizacija, jer bi zahvaljujući diplomatskoj ofanzivi Srbije sasvim sigurno doživela brodolom.

I direktor Kancelarije za KiM Petar Petković poslao je jasnu poruku da lobiranjem za članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama Priština otvoreno podriva Vašingtonski sporazum. Priština je poslednji put pokušala da uđe u Interpol 2019, ali je aplikaciju za članstvo povukla neposredno pred početak Generalne skupštine ove organizacije, jer su shvatili da će na glasanju doživeti debakl.

BEZ TAKMIČENJA KO JE VEĆI "BAJA"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je spreman, ukoliko bude slobodan određenog dana, da se sastane u Briselu sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem. - Neću da učestvujem u nadmetanju ko je veći "baja". Za mene on nije premijer "Republike Kosovo", već privremenih prištinskih institucija i tu činjenicu poštujem, ali da mene on natera kako ću da ga gledam, to su priče za malu decu. Nije me naterao ni Donald Tramp, a ne Kurti - kazao je Vučić.