VAŠINGTONSKI SPORAZUM NIJE MRTAV! Stigao jasan signal, ovo važan trenutak za Srbiju

Ambasade SAD u Beogradu i Prištini poslale su Vladi Srbiji i vladi privremenih prištinskih institucija izveštaj o upravljanju jezerom Gazivode - što je bila jedna od stavki Vašingtonskog sporazuma - čime je poslat jasan signal da administracija Džoa Bajdena priznaje i preuzima obaveze dogovorene u vreme administracije Donalda Trampa, kažu sagovornici Kurira.

To je, ističu, važno za nas jer se u pomenutom dokumentu, koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao s Trampom prošle godine, insistira na ekonomskoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, a ne na statusnom pitanju Kosova.

Kao za Kolumbiju

Izveštaj o upravljanju jezerom Gazivode na osnovu Vašingtonskog sporazuma izradili su Ministarstvo energetike SAD i Pacifička severozapadna nacionalna laboratorija. Tu se predlaže formiranje komisije za reku Ibar, koja bi olakšala diskusiju između strana o mogućnostima upravljanja vodnim resursima. Predlaže se da rešenje za Gazivode bude po ugledu na Kolumbiju.

Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže da su SAD ozbiljna zemlja i da poštuju preuzete obaveze.

- Svi oni koji su procenjivali da će Bajdenova administracija odustati od Vašingtonskog sporazuma nisu bili u pravu. Ono što je važno za nas, to su prinicipi da se razgovora o normalizaciji preko ekonomskih mehanizama. To nije samo dolazak DFC nego i podrška „malom Šengenu“. Pitanja kao što je ovo sad za Gazivode, princip koji podrazumeva da je to nešto o čemu obe strane moraju da razgovaraju, to je problem za prištinsku stranu jer isključuje njihov stav da je to rešeno i da o tome nema šta da se priča - kaže Milivojević i dodaje:

Dva dokumenta

- Za nas je važan Vašingtonski sporazum, jer se tamo nije razgovoralo o statusnim pitanjima, već o elementima normalizacije sa ekonomske strane, i zato je važna njegova primena. Sama činjenica da je i Bajdenova administracija to prihvatila znači da je prihvatila i principe koji proizilaze iz toga.

Međutim, bivši šef diplomatije Živadin Jovanović kaže da Srbija svuda treba da poteže Rezoluciju 1244.

- Smatram da su od Vašingtonskog sporazuma važniji Rezolucija 1244 i Kumanovski sporazum. Mi nemamo bolje argumente za odbranu svoje pozicije od pozivanja na ova dva.