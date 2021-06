Dačić: Vučić će informisati poslanike o dijalogu Beograda i Prištine

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je razgovarao s predsednikom Aleksandrom Vučićem o tome da šef države informiše poslanike o dijalogu Beograda i Prištine i dodao da će forma i datum sednice tek biti definisani.

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić je za Novo jutro najavio nekoliko termina za nastavak dijaloga Beograda i Prištine.

Danas i sutra ćemo videti oko zakazivanja sednice Narodne skupštine u narednim danima u vezi sa KiM. Već je određeno nekoliko termina za nastavak dijaloga, i da nas nakon toga predsednik informiše o svemu tome, da damo podršku njegovoj politici i pregovorima - rekao je Dačić.

On je kazao i da će se o ustavnim promenama razgovarati u parlamentu 7. juna i da očekuje da će skupština dvotrećinskom većinom usvojiti predlog promena, odnosno da će prihvatiti inicijativu u načelu, a onda će u narednim mesecima biti definisani amandmani.

Predsednik parlamenta je još jednom podvukao da se promene isključivo tiču načina izbora nosilaca pravosudnih funkcija.

- Ne tiče se drugih tema, kao sto su stalno najavljivali da ćemo mi nešto na brzinu da promenimo Ustav, pa da izbacimo iz preambule KiM. To su gluposti onih koji to pričaju, ne samo da su zlonamerni nego ne znaju kako funkcioniše skupština i šta piše u Ustavu i zakonima - rekao je Dačić.

On se osvrnuo i na svoju posetu Rusiji tokom koje se sastao i s ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim, koji ga je informisao i o budućem sastanku predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Džoa Bajdena u Ženevi.Na pitanje da li mu je Lavrov rekao da će dvojica predsednika razgovarati i o Srbiji, Dačić je kazao da mu je to spomenuo u formi toga da se "kondenzuju" različite stvari oko datuma (susreta).

Lavrov je naveo da će Bajden pre dolaska na razgovore sa Putinom razgovarati u Briselu sa evropskim partnerima i iz NATO-a, te da predsednik SAD želi da dođe na razgovore sa Putinom sa određenom vrstom podrške koji bi mu dali sastanci u Briselu.

Dačić je podsetio da tada u Brisel dolaze i Vučić i kosovski premijer Aljbin Kurti zbog dijaloga Beograda i Prištine i ocenio da je moguće da se tu malo "kondenzuje" taj pritisak koji bi se vršio pre svega na Srbiju.Dačić je rekao da jeste dobro to što će biti održan sastanak Bajdena i Putina, ali da "pomalo ti termini brinu".Predsednik Skupštine Srbije je kazao i da mu je slovački ministar spoljnih poslova preneo da se na pet zemalja koje nisu priznale tzv. Kosovo vrši pritisak koji se argumetnuje time ako Kosovo napravi određeni iskorak da moraju i tih pet zemalja da naprave iskorak.

- Ja ga pitam šta znači iskorak Kosova da bi ga neko nagradio? On kaže da ne zna, to im niko nikada nije rekao, ali prenosi šta oni njima govore. I šta sad, ako Kosovo kaže mi ćemo ipak da formiramo ZSO, oni sad treba da priznaju Kosovo? To je smešno, Kosovo je to potpisalo 2013.godine - rekao je Dačić i ocenio da je reč o velikim manipulacijama.

Dačić je u tom smislu izrazio i nadu da Grčka koja je podigla nivo odnosa sa Prištinom neće ići korak dalje i da prizna takozvanu nezavisnost Kosova.