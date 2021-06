STEVANDIĆ ZA PINK: Vučić je mnogo ozbiljniji igrač od ostalih lidera, uspeo je da razbije predrasudu da su Srbi 'LOŠI MOMCI'

Narodni poslanik Aleksandar Čotrić i lider stranke Ujedinjena Srpska Nenad Stevandić su se za Novo jutro osvrnuli na jučerašnji dijalog predsednika Srbije i samozvanog premijera tzv. prištinskih institucija, navodeći Kurtijeve zahteve kao neozbiljne i nerealne.

Stevandić, osvrćući se na dijalog, ali i na nedavno suđenje Radovanu Karadžiću, ističe da je u velikom delu zapadnog sveta prisutan stereotip, koji unapred okrivljuje i proglašava Srbe ''lošim momcima''. On dodaje da se sve to kasnije nameće i i plasira drugim narodima. Kako navodi, jedina prednost Srbije je to što je predsednik Srbije uspeo da razbije floskulu o stereotipima, jer je, za razliku od ostalih lidera, ozbiljniji igrač, koji razume politiku.

- Srbija mnogo bolje stoji, postoje kanali komunikacije koji su izvan tih stereotipa. Juče smo komentarisali kako je jedan Radovan Karadžić u jednom momentu slikan kao monstrum i kasapin, a Hašim Tači je u rangu svetskih diplomata. Oni to jednostavno nacrtaju, i to tako ostaje. Drago mi je što se ta stereotipna floskula razbila na predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je ozbiljan igrač, za razliku od naših ranijih lidera. On bolje razume politiku od Miloševića, i to je naša prednost. Takođe i položaj Rusije i Kine je dosta bolji - objasnio je Stevandić.

Navodeći Kurtijeve zahteve kao nerealne i neracionalne, Čotrić napominje da je samozvani premijer tzv. prištinskih institucija namenski pribegavao nasilnim metodama, kako bi na sve moguće načine isprovocirao delegaciju i predsednika Srbije.

- Došlo je do susreta sa takozvanim premijerom kosovskih institucija Aljbinom Kurtijem, a on je čovek poznat po nasilju, i zna se da je on bio prparol Adema Demaćija, čoveka koji se izdvajao po nasilnim odvajanjem Kosova iz Jugoslavije. On se otvoreno zalagao za nasilne metode, što je kasnije preneo i na politiku. Želeo je da isprovocira delegaciju, učini nešto neprimereno, da neke nerealne zahteve, kako bi Srbija priznala Kosovo - objašnjavao je Čotrić.

Čotrić je za Pink govorio i o međunarodnom skupu koji je nedavno održan u Narodnoj skupštini Srbije. Kako navodi, Srbija je od samog osnivanja postala članica, a organizacija koja okuplja čak 25 zemalja gde živi pravoslavno stanovništvo, formirana je 1993. godine. Čotrić kao jednu od prednosti, navodi podršku velikih zemalja, koje su prisustvovale skupu, a koje su, ili će postati članice EU.

- U Narodnoj skupštini Republike Srbije smo održali prvi međunarodni skup, reč je o zasedanju interparlamentarne skupštine pravoslavlja i to je organizacija koja okuplja 25 zemalja gde živi pravoslavno stanovnštvo. Mi smo sada okupili predstavnike 10 zemalja kod nas, a predsednik parlamenta Dačić je bio predsednik tog skupa. Potrebna je zaštita našeg stanovništva na KiM, i zaista imamo punu podršku ovih zemalja, koje su članice EU. Rusija na primer, tu su po prvi put bili i poslanici iz sabora Hrvatske. Možda je to manje poznato, ali ima poslanika i iz Albanije, Poljske, Češke, Mađarske - naveo je Čotrić.