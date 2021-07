Tomić: JUNACI SA TVITERA, A LOPUŽE KADA SU NA VLASTI!

Saopštenje Zorana Tomića, narodnog poslanika, prenosimo u celosti:

Po ko zna koji put pripadnici bivšeg, tajkunskog režima pokušavaju sve ono što su od Srbije pravili da pripišu Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Ako je neko od Srbije napravio državu kriminala i korupcije to su upravo bili Đilas, Jeremić, Aleksić i njihovi saradnici.

Ova banda je ispred sebe isturila obor kneza Trstenika da govori u njihovo ime, jer ako je neko na lokalu uspeo da do granice Ginisovog rekorda zloupotrebi javnu poziciju, to je on. Aleksić je zaboravio kakve kriminalce su oni kreirali u eri svoje vladavine i stavili ih u funkciju sopstvenih interesa. Za razliku od njih, koji su kriminal kreirali, razvijali i od toga napravili najrazvijeniji biznis u Srbiji, država koju vodi Aleksandar Vučić kriminalce hapsi, stavlja ih iza rešetaka i rešava slučajeve koje oni nisu uspeli da reše.

Kaže obor knez Aleksić da ne mogu da se bore protiv Vučića zbog kriminala? Pa ne mogu da se bore, jer se plaše institucija države koje su počele da rade svoj posao. U njihovo vreme nadležni nisu smeli da rade svoj posao, jer čim bi zagrebali i krenuli da se bore protiv kriminala naišli bi na nekog Aleksića, Jeremića, Đilasa ili bilo kog pripadnika tadašnjeg režima. Istrage bi odmah bile obustavljene, pod pretnjom gubitka posla. Danas toga više nema. Danas se od institucija traži samo da rade svoj posao. To i ponavljamo svaki dan, i pitamo: zašto svi osvedočeni lažovi i lopovi iz bivšeg tajkunskog režima ne odgovaraju za sva svoja zlodela i kriminal koji su načinili nad ovim narodom i državom Srbijom?

Ne mogu oni politički da se bore protiv Vučića, jer znaju da ne mogu da mu naude. Narod ne naseda. Zbog toga se sele u virtuelni svet sopstvenih laži, pa im se usled tih laži priviđa i droga, i narko dileri u Moroviću umesto kokošaka. Junaci sa tvitera, a lopuže kada su na vlasti, poput Aleksića, od takvih konstrukcija prave i kampanje protiv ljudi koji nose prezime Vučić. Pa kad im sud udari pečat i presudom jasno kaže da su lažovi i pilićari najobičniji, a šta bi drugo i bile lopuže koje su opljačkale budžet Trstenika zarad svojih džepova, oni se uporno vraćaju po još. Zašto? Jer nemaju ni obraza, ni morala ni časti. Nemaju šta da izgube. Obraz je debeo kao đon, nagon za parama tera da se svim silama bore za stare fotelje, da svoje dinastije ponovo obnove i da poput obor kneza opet rodbinskim vezama odlučuju i budu gospodari sudbina građana. Da za 2 do 5 hiljada evra zapošljavaju uz mesečnu apanažu koja bi morala da im se plaća. Pilićarski, jer bolje i ne umeju.

Poručujem im još jednom u ime cele pristojne Srbije, one koja podržava politiku predsednika Aleksandra Vučića, da njihove laži, mahinacije i fantazije neće proći. Narod ne veruje barabama, ma koliko same sebi prale kukavičluk po tajkunskim medijima, već veruje svojim očima. A danas vidimo i auto-puteve, fabrike, bolje stanje u novčanicima, mlade ljude koji se vraćaju u Srbiju. To su rezultati politike Aleksandra Vučića. Tome Aleksići, Jeremići i slične pojave nikad neće biti - ni do kolena.