MILOVAN DRECUN O PRETNJAMA PRIŠTINE: KFOR neće dozvoliti oružane sukobe, Albanci samo žele da privuku pažnju!

Posle usvajanja rezolucije o Srebrenici, Priština je odmah prešla na novi zadatak i već otvoreno preti da će oružjem zagospodariti severom Kosova i Metohije.

Prištinski zvaničnici najavljuju da će svim silama raditi na rušenju sporazuma sa NATO, koji kosovskim oružanim snagama zabranjuje ulazak na sever Kosova i Metohije.

Milovan Drecun predsednikom skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju govorio je o posledicama koje mogu izazvati ovakvi pokušaji Prištine.

- To je krajnje neodgovorno ponašanje Prištine. Oni i samo znaju koliko su te izjave opasne, a namere pogotovo, ako bi bile pretočene u nešto što bi bila realnost. Naravno, s druge strane KFOR sigurno ima svoje bezbednosne procene, uključi i NATO, koji ima najveći deo snage u KFOR-u i da neće dozvoliti takav razvoj situacije jer je potpuno jasno do čega bi to dovelo - kaže Dracun.

Kako je objasnio to bi sigurno dovelo do sukoba sa srpskim narodom na severu Kosova i dovelo bi Srbiju u situaciju da mora da pomogne opstanku srpskog naroda na severu Kosova i Metohije.

- Mislim da Priština više to radi zbog sopstvenih unutrašnjih potreba i zbog ojačavanja jedne retorike koja onemogućava nastavak dijaloga sa Beogradom. Znate, kad stalno idete sa ovakvim pretećim izjavama, kad stalno u igru ubacujete neke nove prepreke onda se to odražava direktno na dijalog. Njih samo zanima da Beograd prizna tu lažnu državu Kosovo i ne pokazuje nikakvu spremnost, a sa druge strane stalno nešto rade da bi izazvali neke tenzije - rekao je Drecun.

On je prokomentarisao insistiranje Prištine i traženje ratne odštete protiv Srbije za genocid,

- Vidi se da iako insistiraju na tome da nemaju činjenice. Čak im i Amerikanci kažu, "Nemojte da se igrate sa tim, jer je prvo jasno da nemate čime da se legitimišete pred međunarodnim sudom pravde", a sa druge strane nema nikakvih činjenca kojima bi potvrdile neki genocid nad Albancima na Kosovu i Metohiji, dok sa druge strane, ima i te kako činjenica koje ćemo mi uskoro plasirati i domaćoj i međunarodnoj javnosti, onima koji žele da čuju,jer očigledno da i dalje jednostrani taj pristup zločinima koji su se desili tamo, gde će se videti pravi genocidni plan tog udruženog zločinačkog poduhvata da se etnički očisti teritorija Kosova i Metohije od srpskog naroda - objasnio je on.