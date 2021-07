SNS GRADSKI ODBOR VALJEVO: Licemerno je da neko kome je vlast služila isključivo za lično bogaćenje, sada drži slovo o razvoju Srbije

Gradski odbor Srpske napredne stranke iz Valjeva izražava duboku zabrinutost zbog nepromišljenih i očajničkih poteza uništitelja celokupne privrede Srbije, a samim tim i našeg Valjeva, Dragana Đilasa i njegovih vernih saučesnika, navodi se u saopštenju koje prenosimo u celosti:

Licemerno je da neko ko je godinama bio na vlasti i kome je vlast služila isključivo za lično bogaćenje, sada drži slovo o razvoju Srbije a po najmanje grada na Kolubari. Podsećamo naše građane, da je tokom vladavine Dragana Đilasa naša zemlja bila na rubu propasti. Narod ponižen, u bedi, bez posla, u strahu od svakog narednog dana, strepeći za živote svojih porodica koje nisu mogli da prehrane. Uništena je celokupna privreda građana decenijama, a srednja klasa nestala je zauvek.

I upravo interesantno je da po rečima Dragana Đilasa on od svojih prijatelja sada čuje o Valjevu, gradu čiju je privredu sopstvenim nečinjenjem doveo do nivoa totalne propasti. I sada nakon 20 godina kao prosvetljen dolazi u Valjevo bez trunke srama, uzdignute glave čovek bez morala, čovek kome ništa nije sveto. A šta je to što bi taj isti Đilas i Đilasovci učinili za Valjevo. Očigledno je da bi svojim delovanjem urušili istorijsku šansu da Valjevo stane na čvrste noge.

U Valjevu se danas radi i gradi zahvaljujući dobroj politici Srpske napredne stranke na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem. A koji su planovi Dragana Đilasa, to još nismo čuli. Očigledno je da bi Dragan Đilas ukidao izgradnju puteva, isterao investitore, a novac za svoje "ambiciozne planove" koje još uvek niko čuo nije jer ne postoje, verovatno bi dodao na neki svoj konto. E to Valjevci neće dozvoliti i to su mu pokazali danas na skupu u Valjevu sa oko dve desetine pristalica koji su verujemo došli iz čiste znatiželje.

Valjevo nećemo dati, jer Valjevo je na danas na pravom putu, u Valjevu se radi i gradi i gradiće se sve više i više, a ovaj propali političar u pokušaju vaskrsenja nije dobro došao i da ima malo morala ne bi se više nikada vratio u grad na Kolubari, jer Valjevci ne zaboravljaju.