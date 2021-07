Đurđev: Pokrenuli smo peticiju jer želimo da zaštitimo predsednika Srbije!

Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske Lige, poslanik i jedan od osnivača Instituta za političko umrežavanje, koji je pokrenuo peticiju za odbranu ugleda institucije predsednika Srbije Aleksandra Vučića od medijskog rata koji protiv njega vode političke i interesne grupe u zemlji i okruženju i mediji pod njihovom kontrolom.

Kako on navodi pokrenuli su peticiju jer žele da zaštite "čoveka po imenu Aleksandar Vučić, ali pre svega, instituciju predsednika Srbije".

„Ovu peticiju je inicirao Institut za političko umrežavanje, koji okuplja ljude različitih političkih opcija, ali svi delimo jednu osobinu: osećamo se državno, nacionalno i građanski odgovornim za budućnost ove zemlje u kojoj živimo“, kazao je Đurđev.

O tome ko vodi medijski rat protiv predsednika Srbije, on navodi da to čine oni koji se zalažu za nezavisno Kosovo, za ukidanje Republike Srpske i njeno utapanje u unitarnu BiH, kao i oni kojima smeta rat mafiji i kriminalu koji je predsednik Republike Srbije objavio prošle jeseni“.

„Različite se taktike i oružja koriste protiv Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije kao simbola tog otpora. Minismo ni tužioci ni sudije da presuđujemo ili osuđujemo koje su to konkretne interesne grupe, ali sam vam dao kriterijum kako mi to vidimo, pa neka se svako prepoznaje ili ne prepoznaje u tome. I to osim nas vide i potpisnici ove peticije, kojih je više od 500 za manje od 24 časa potpisalo peticiju. Među njima su veoma ugledni umetnici kao što je gospođa Jadranka Jovanović ili naučnici poput prof dr. Bogdana Kuzmanovića ili prof dr. Slobodana Radišića i prof dr. Veselina Perovića ili sportisti poput Peruničića i Ljube Jovanovića“, naveo je Đurđev.

Kako on kaže o slučaju Belivuk - Miljković „medijska manipulacija iskazima glavnooptuženih za najmonstruoznija krivična dela, kao i bestidno imputiranje nekakve krivice predsedniku Republike za zločine koje je počinila optužena grupa, nije jedini, ali ni najvažniji razlog pokretanja ove peticije“.

„Ovo je pokušaj alarmiranja glasa javnosti protiv nepravde koju, udružene, neke strane i unutrašnje interesne grupe i centri političke moći čine prema jednom čoveku, u ovom slučaju Aleksandru Vučiću, predsedniku Republike Srbije. Mi smo pokrenuli još jednu sličnu peticiju, za zaštitu naroda i institucija Republike Srpske od pokušaja dela međunarodne zajednice da celom srpskom narodu navuče stigmu genocidnosti. Na žalost, ovi koji nas satanizuju zbog ove dve inicijative, ovu drugu peticiju su potpuno skrajnuli iz svog fokusa“, naveo je Đurđev.

O ličnom stavu da li je interes javnosti da zna šta se dešava sa postupkom koji institucije vode protiv lica za koja se sumnja da su počinila najteža krivična dela, on kaže da je interes javnosti da zna, ali, da za to postoje i pravno-procesna ograničenja šta, tokom istrage, sme da bude dostupno javnosti.

„Naravno, ne sporim ni da osumnjičeni ili optuženi imaju pravo da se brane na svaki način, pa i lažima, ali to ne bi trebalo da daje za pravo medijima da, kao gotovu istinu, javno prenose svaku laž koju optuženi iznose u svojim odbranama, pa čak i užasne, nedokazane optužbe tih zločinaca na račun čelnika najviših državnih institucija“, naveo je Đurđev.

Među potpisnicima peticije su narodni poslanik Lav Pajkić, pevač Aca Lukas, predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, influenserka Ruža Rupić i drugi.