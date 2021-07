Ministar policije Aleksandar Vulin, povodom optužnice Veljku Belivuku, čije se podizanje očekuje ove nedelje, ističe da je siguran da će do podizanja iste doći, i da ne sumnja u rad institucija.

Kako Vulin ističe, on ima veliko poverenje u tužioca, iz razloga što je u pitanju odličan pravnik. Govoreći o dokazima protiv kriminalne grupe, ministar kaže da postoji obilje istih, u šta su se i građani Srbije uverili.

- To su sadističke ubice koje uživaju u nanošelju bola. Teško je naći primer, da to negde postoji. Znali smo da će biti posledica po nas, od toga da će nekome faliti glava, do toga da će pokušati da nas uvaljaju u blato - objašnjava Vulin.

- Da smo imali bilo kakve veze sa njima, mi ne bismo smeli da ih pohapsimo. Baš zato što nismo imali, zato smo i uradili sve što smo uradili - podvlači Vulin potom.

Povodom sve češćih napada na predsednika Srbije, Vulin ističe da je najveći problem pojedinih zavist i jed, jer je Srbija počela da se razvija.

- Ovih dana je godišnjica kako je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost za brigu o republici Srbiji i građanma, i kada se uporede datumi, može da se vidi koliko je više bolnica, koliko rastu plate i penzije, koliko je manje kriminala, pogledajte Srbiju koja je spremna da čuva Republiku Srpsku - naveo je Vulin.

Kako dodaje, ovo je jedna nova i druga Srbija, zahvaljujući predsedniku.

Govoreći o izjavi Marka Miljkovića, on dodaje, da je u pitanju jedna izjava, koja je, kako ističe, podeljena na nekoliko delova, kako bi napadi na njega i predsednika Srbije trajali što duže.

- Biće izjava dok se ne podigne optužnica, a ona će biti podignuta u zakonskom roku, a tada će moći da se pročita cela istina. Tužilaštvo mene uvek može da pozove, ja ću se rado odazvati - ističe Vulin.

Govoreći o medijima koji su pisali o povezanosti predsednika Srbije i njega sa klanom Veljka Belivuka, Vulin dodaje, da su fotografije, zbog kojih su napadani od strane istih, puštene u javnost da bi Srbija videla sa kakvim kriminalcima i zlikovcima ima problem.

- Da nije bilo tih fotografija, naslov Krika bi bio "Pravda za Velju" - navodi Vulin.

Kako dodaje ministar, raduje se danu kada će optužnica biti podignuta, gde će Srbija, na jednom mestu, moći da vidi sa kakvim krvolocima je imala posla.

Osvrćući se na kriminalno ubistvo pokojnog premijera Zorana Đinđića, Vulin ističe da je život predsednika Srbije "noćna mora" za one koji ga čuvaju, jer je konstantno sa građanima, gde se konstantno kreće među ljudima.

- To može da bude bilo ko, ali Aleksandar Vučić je takav, on voli svoj narod, i on ne može da razume da između njega i naroda ne može da postoji bilo kakva prepreka. Međutim, to je on, i ne možemo protiv toga. Važno je da zaštićenih nema - napominje Vulin.

Vulin, govoreći o sramnoj odluci Visokog predstavnika u BiH, kaže da je Valentin Incko ovim bacio baklju u kuću i zatvorio vrata. Dodao je i kako će Republika Srpska biti sačuvana dok je na vlasti u Srbiji Aleksandar Vučić.

Umesto da zatvori vrata za sobom, on je bacio baklju u kuću i zatvorio vrata. Ovo nikome nije dobro ništa donelo. Šta ste dobro doneli? On je znao da će uraditi ono što je uradio, da će destabiliovati Republiku Srpku i Bosnu i Hercegovinu - objašnjava Vulin.

- Sednica Republike Srpske biće u petak i jako je važno da Srbi budu ujedinjeni. Republika Srpska je na ovaj način ugrožena i na velikom udaru. Podrška Republici Srpskoj koja dolazi od Srbije je prestižna, dok Vučić vodi Srbiju Republika Srpska biće čuvana i sačuvana - govori Vulin.