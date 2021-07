PETKOVIĆ: Tražićemo dodatno obezbeđene za Dragicu Gašić

- Kakvu bezbednost Srbima na KiM pružaju međunarodne misije i kakva je njihova uloga, kada opština Đakovica zabranjuje zamenu najobičnijih vrata koja smo nabavili? Dragičina bezbednost direktno je u vašim rukama - napisao je na Tviteru direktor Kancelarije Petar Petković i označio - UNMIK Kosovo, Euleks Kosovo, KFOR, Miroslava Lajčaka i Misiju OEBS na Kosovu.

On je istakao da su poslednjim dešavanjima, uključujući i obijanje stana, direktno ugroženi njen život i bezbednost u Đakovici.

Legal team hired by the Office for K&M will ask for additional security for Dragica and her flat and we will urge to start investigation as soon as possible. Just like we have done so far we will provide Dragica with new video camera, furniture, food and necessary insulin therapy pic.twitter.com/JppQjMjPQC