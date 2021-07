VUKELIĆ: 'Open Balkan' pokazuje da ovaj deo Evrope može apsolutno samostalno da donosi političke odluke o životu građana! (VIDEO)

Srbija je još jednom inicijatovim pokazala da je lider u regionu, rekao je za NOVO JUTRO TV PINK Dejan Vukelić, glavni urednik portala “Objektiv”.

Vukelić je komentarišući inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića “Otvoreni Balkan” koja uključuje otvaranje granica od Beograda do Tirane, rekao da je Srbija nesumnjivo najvažniji faktor u ovom delu Evrope, ali da nije siguran koliko se ideja da se sami organizujemo i napravimo bolji suživot naših građana zapravo dopada svima na zapadu.

“To još jednom pokazuje da ovaj deo Evrope može da apsolutno samostalno da donosi političke odluke o životu građana”, rekao je Vukelić.

Novinar Darko Zlojutro, rekao je da će ovaj “Open Balkan”, pre svega značiti građanima Kosova, ljudi će moći lakše da se kreću i roba da cirkuliše.

“Ovu inicijativu treba pozdraviti, jer podržava neka od osnovnih ljudskih prava. Videli smo i u koroni da se Srbija pokazala kao lider i kao država koja osim na svoje građane misli i na građane regiona”, rekao je Zlojutro.

Ističe da se plaši da ovakva inicijativa može naići na osudu samo zato što je potekla od Aleksandra Vučića.

Kako kaže, videli smo i do sada da sve što je pokrenuo, nisu analizirali da je dobro ili ne, već su se bunili samo iz razloga što je on to pokrenuo.

Autor: