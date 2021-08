MALI ODGOVORIO NIKEZIĆU: Mi otvaramo fabrike, dovodimo investitore

Ministar finansija i član Predsedništva SNS Siniša Mali danas je reagovao na izjave Dušana Nikezića iz Stranke slobode i pravde i istakao da je Nikezić još jednom pokazao da mu istina apsolutno nije bitna, već samo da izmišlja neistine u nadi da će se ponovo vratiti na vlast kako bi nastavili pljačkanje Srbije.

- Ne znam kako Dušan Nikezić uopšte ima obraza da kaže da ova vlast radi stvari potpuno pogrešno. Da li je pogrešno to što smo u prvoj polovini ove godine imali rast BDP u iznosu od oko 7,5 odstoj Da li je pogrešno što prosečne plate, penzije i minimalna zarada konstantno rastuj Da li je pogrešno što je javni dug, o kome Nikezić toliko voli da izmišlja, ispod 60 odsto- upitao je Mali.

Zamera Nikeziću što pominje fabriku Geoks, jer, kako kaže, svi znaju da je u vreme prethodne vlasti zatvoreno na desetine fabrika, a hioljade radnika desetine fabrika u Srbiji zatvoreno, a hiljade radnika su bile na ulici i bez posla.

Za razliku od njih, mi otvaramo fabrike i dovodimo investitore. Neto priliv stranih direktnih investicija u 2020. godini u Srbiji je iznosio 2,9 milijarde evra odnosno 6,2% BDP. Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Albanija imaju zajedno 1,7 milijardi evra stranih direktnih investicija, a Srbija sama skoro tri milijarde. To je precizan i jasan podatak koji najbolje pokazuje koliko je Srbija atraktivna investiciona destinacija - rekao je Siniša Mali.

Prema njegovim rečima, nezaposlenost u doba prethodne vlasti je išla i do 25,9 odsto, što znači da svaki četvrti čovek u Srbiji nije imao posao.

- I onda Dušan Nikezić govori da nama nije mnogo stalo do radnika. Nama, koji se borimo za svako radno mesto i koji ni radnike iz Geoksa nećemo ostaviti na cedilu nego ćemo sve učiniti da dobiju bolje plaćene poslove - naveo je ministar finansija.

Istakao je da je naša ekonomija pokazala ogromnu otpornost u vreme najveće svetske ekonomske krize i da su rezultati koje Srbija postiže na ekonomskom planu zaista zadivljujući, što Nikeziću i njegovim saborcima očigledno smeta, pa se takmiče ko će više da slaže građane, u nadi da će ponovo doći na vlast.

- Za razliku od dokazanih lopova i prodavača magle koji su nekada vladali, ova vlast pruža kontinuiranu podršku i građanima i privredi. Iz njih progovara ljubomora, jer su bili nesposobni da građanima pruže pristojne uslove za život i ni na kraj pameti im nije bila borba za povećanje životnog standarda. Bahato su se borili za očuvanje i uvećanje ličnog standarda, što im građani nikada neće zaboraviti - naveo je Mali.

Kako kaže, najverovatnije bi bili srećni kada Srbija ne bi postizala ekonomske uspehe, kako ih postiže danas, "i po pitanju rasta, i po pitanju privlačenja stranih direktnih investicija, i po pitanju javnog duga koji je već duže vreme pod kontrolom, stabilan i trenutno na nivou od 56,2 odsto, što je daleko ispod nivoa koji propisuje Mastriht".

- Očekujemo i rast do kraja godine koji će biti od 6,5 do 7 odsto. Zato možemo da povećamo i plate, i penzije i minimalnu cenu rada i da damo pomoć najugroženijima, odnosno našim penzionerima od 20.000 dinara, koji su na svojim plećima nosili najveći teret, još od sprovođenja fiskalne konsolidacije, na koju smo bili primorani jer su sadašnji veliki opozicionari uspeli da državu dovedu do ivice bankrota - istakao je Mali.

Srbija, zaključio je, nije zaboravila zatvorene fabrike, urušen sistem i siromaštvo u kojem je živela.

- Srbija je danas okrenuta budućnosti, izgradnji zemlje koja će veoma brzo moći da stane rame uz rame sa onima koji su do juče bili nemerljivi sa nama. Jedino opredeljenje građana je prosperitet, koji je moguć vođenjem odgovorne ekonomske politike. Ali, opozicija za tako nešto ne bi bila sposobna i zato sada vrebaju i izmišljaju, u pokušaju da lažima otmu vlast - rekao je Mali.

Predsednik Resornog odbora za privredu i finansije Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić izjavio je u Danu uživo da je, "ako pogledamo detaljnije naše javne finansije, ova vlast zadužila zemlju više nego sve prethodne vlasti zajedno".