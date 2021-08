BLOKIRA SVE PREGOVORE! Kurti ne poštuje dijalog Beograda i Prištine, i odluke Evropske unije: On sledi sopstveni FANATIZAM

Ne verujem da Aljbin Kurti kada se protivi ideji "Otvorenog Balkana" ima podršku nekog drugog centra izvan SAD i Evropske unije koji ovu inicijativu podržavaju, izjavio je Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije.

"Mislim da on vodi neku svoju nacionalističku politiku, koja je poprilično autistična i to se vidi i na pregovorima u Briselu i u odnosu prema inicijativi "Otvoreni Balkan". Kurti jednostavno blokira sve otvorene razgovore, ne želi da poštuje ono što je prethodno dogovoreno niti da učestvuje u novim inicijativama", rekao je Zečević uz ocenu da je reč o vrlo čudnom stavu.

Prema njegovim rečima, ovakvo ponašanje predstavlja diskontinuitet u politici Prištine koja zavisi od Zapada i uvek ga je slušala.

"Kurti je izgleda poseban slučaj i ima neku svoju ideologiju i svoj fanatizam koji sledi. Dokle će moći to da radi videćemo, a to će zavisiti i od stava SAD i EU", ocenio je Zečević.

Na pitanje da li takvo ponašanje može da dovede i do pada Kurtijeve vlade odgovorio je da može i da je, ako Zapad vidi da ne može sa njim da napreduje, moguće očekivati da se na novim izborima opet preraspodele snage.

Naveo je i da se već govori o mogućim izborima tokom naredne godine.

Zbog Kurtijevog ponašanja je, smatra Zečević, teško očekivati postizanje dogovora tokom nastavka dijaloga u Briselu.

"Tu je sada samo testiranje strpljenja. Mi odlazimo tamo na razgovore i slušamo razne izjave koje nemaju nikakve veze sa suštinom, a po meni suština je sprovođenje onoga što je dogovoreno i pokušaj da se naprave iskoraci u nekim delovima", rekao je on.

Pojasnio je da to znači sprovođenje Briselskog sporazuma plus pokušaj da se nađe zajednički jezik u oblastima u kojima još nije bilo dogovora.

"Želeli smo pre svega da napravimo iskorak u oblasti nestalih lica jer je to humanitarno pitanje, i tu smo naišli na zid zato što je to čvrsta Kurtijeva ideologija koja malo podseća na dogmatski period Envera Hodže. On je bio čvrsto utemeljen u komunističkoj ideologji, a Kurti je čvrsto utemeljen u svojoj nacionalističkoj ideologoji sa koje ne skreće", kaže Zečević.

Govoreći o tome da li sada treba očekivati veći angažman Vašingtona, rekao je da Srbiji ne odgovara što je nova administracija izgleda još tvrđa nego prethodna u tome da je nezavisnost Kosova nešto što je apsolutno konačno i da nema kompromisnog rešenja.

Istakao je da ipak valja sačekati da li će američka administracija u kontekstu postupanja Kurtija mozda delimično izmeniti svoj stav u narednom periodu.