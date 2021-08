VUČIĆ OBIŠAO SELO PEPELJ KOD BAJINE BAŠTE: Između 1. marta i 1. aprila počećemo da gradimo tunel kroz Kadinjaču, imate moju reč za to!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u poseti zapadnoj Srbiji, i tom prilikom je posetio selo Pepelj kod Bajine Bašte.

Predsednik se nalazi u poseti Bajinoj Bašti, a najpre je posetio domaćinstvo Ljuba Blagojevića u selu Pepelj.

- Predsednica opštine me uhvatila za Kadinjaču, jel vam tunel do Kadinjače najvažniji - upitao je predsednik, a meštani su odgovorili da im je to najvažnije.

- Nigde nisam video da svi ljudi misle isto, jedino ovde svi misle da tunel pod Kadinjačom moramo da uradimo - prokomentarisao je Vučić, a meštani su ukazali da im je to spas.

Drobnjak je rekao da bi radovi na izgradnji tunela mogli da počnu na proleće naredne godine.

- Gledaćemo da između 1. marta i 1. aprila počnemo da gradimo, imate moju reč za to. Ono što me brine što glavni čovek za to ne zna ko bi to mogao da radi.

U razgovoru s meštanima, predsednik je saznao da je jedan od problema i dalekovod.

Predsednik je odmah razgovarao sa Jelenom iz EPS kako bi se dalekovod pojačao, a nakon kratkog telefonskog razgovora, Vučić je meštanima rekao da će problem biti rešen.

- Kadinjaču ćete imati otvorenu za dve godine i koji mesec - rekao je Vučić a meštani su dodali da su to njihovi snovi.

Nakon toga, obići će kompaniju Rolomatik d.o.o.

Vučić je ranije danas posetio Užice, gde je obišao novu sportsku halu, Zdravstveni centar, i gde je razgovarao sa građanima koji su došli da ga dočekaju u izuzetno velikom broju.

Vučić će posetu završiti obilaskom turisičkog naselja Mećavnik-Drvengrad.

Autor: