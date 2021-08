'ĐILAS JE DANAS PORUČIO DA NAM NE TREBAJU NOVI AUTOBUSI!' Mirković: Lepo je to reći kada se svaki dan voziš u džipu!

"Sledeći odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića nastavićemo da unapređujemo život u Beogradu, kao i u celoj Srbiji", poručuje šef odborničke grupe SNS.

- Dragan Đilas nam je danas poručio da Beograđanima ne trebaju novi autobusi. Lepo je to i lako reći kada se svaki dan voziš u džipu, usput uzetom na lizing da se ne plate carina i porez državi, kao što to radi Đilas – poručuje u saopštenju Aleksandar Mirković, šef odborničke grupe SNS i narodni poslanik.

Mirković podseća da je Grad Beograd u poslednje tri godine, računajuću nabavku od 100 gasnih, kupio 355 novih autobusa o čemu je, kako kaže, Đilas dok je bio gradonačelnik mogao samo da sanja.

- Za razliku od njega mi ne kupujemo više autobuse na dizel, već autobuse na komprimovani prirodni gas i elektroautobuse. A to znači manje zagađenja životne sredine. To je ono što boli Đilasa, jer ako nema zagađenja nema oko čega da buni ljude, mada je on dok je bio na vlasti veoma doprineo zagađivanju Beograda.

Pita nas Đilas kako ćemo da koristimo ekološke fondove EU. Očigledno nije čitao saopštenje GSP koje je napisalo da će po uvođenju novih gasnih autobusa u saobraćaj GSP imati obavezu da iz saobraćaja isključi 100 dizel autobusa sa motorima euro 2 i euro 3 koji zagađuju životnu sredinu. Tada se stiču uslovi da GSP iskoristi zelenu linuju EU i dobije povrat od deset odsto, koje ćemo da potrošimo na kupovinu električnih autobusa, o kojima je Đilas mogao samo da sanja i da ih vidi na sličici. Znam da je deset odsto kod Đilasa asocijacija na nešto drugo. Samo kod nas se deset odsto vraća u budžet grada, a kod njega je deset pa i mnogo više odsto išlo u privatne džepove njegovih saradnika.

Ipak, najbizarnije je od svega da Đilas misli da je Novi Sad u Azerbejdžanu. Ništa čudno za njega, jer on misli da je Priština u nekakvoj kosovskoj nezavisnoj državi. Pa ako za Đilasa može Priština da ne bude u Srbiji, onda za njega može i Novi Sad da ne bude u Srbiji. Kaže nam Đilas da turski proizvođač autobusa BMC nije prodao nigde gasne autobuse osim u Azerbejdžanu.

Krajem marta ove godine upravo je turski proizvođač autobusa BMC isporučio 29 gasnih autobusa Novom Sadu koji je u Srbiji, a ne u Azerbejdžanu. Ima problem Đilas sa nacionalnim interesima, to nam je poznato, ali ima i sa gasom. Novi Sad je još 2011. godine imao autobuse na prirodni gas. Tada je Beogradom vladao Đilas i vozili su se autobusi samo na dizel. Toliko o zagađenju.

Sledeći odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića nastavićemo da unapređujemo život u Beogradu, kao i u celoj Srbiji, jer smo zato dobili poverenje građana i zbog toga se bavimo politikom – zaključuje Mirković.