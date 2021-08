'TO JE BILO BRUTALNO, NASILNO I DIVLJAČKO PREBIJANJE' Saša Milovanović oštro osudio kukavički napad Dragana Bjelogrlića na reditelja Gagu Popovića (VIDEO)

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je za Pink da su mediji koji su pod kontrolom, kako kaže, Dragana Đilasa pokušali sve vreme da napad Dragana Bjelogrlića na reditelja Gagu Popovića prikažu kao tuču.

- Tuča je, znamo svi, kada se dve osobe uzajamno napadaju pesnicama. Ovde to nije bila situiacija. Imate čoveka koji bespomoćno sedi u Bjelogrlića koji dolazi i ne prestaje da ga udara, pritom Gaga Popović nije ni video da mu Bjelogrlić prišao s boka. To je bio brutalan, nasilan, divljački napad jednog intelektualca, čoveka koga su oni stavljaji u koš da bude kandidat za predsednika jednog dana - kaže Milovanović.

On je objasnio da Bjelogrlić uprkos tome što napada državu lagodno i bahato živi od te iste države i vlasti koju svakodnevno napada, jer od iste, kako navodi, Bjelogrlić dobija velike sume novca za filmove misleći da samo on to zaslužuje.

Dejan Miletić, profesor, rekao je za Pink da je neprihvatljiva plitizacija nasilja u medijima.

- Zna se tačno šta je nasilje, ovde se lepo vidi brutalni napad. Tu mora da bude konsenzus, kao oko srpskih nacionalnih interesa, i to na mene ne utiče. Nasilje je oruđe koje se koristi za destabilizaciju društva kada ono postaje bolje društvo - rekao je on.

Miletić je dodao da je ovo primer dvostrukih standarda i manipulacije ljudima.

Lazar Glišović, advokat, prokomentarisao je za Pink da smatra da su su se ljudi koji napadaju predsednika Srbije nedolično poneli.

- Ti isti ljudi su se uhvatili jednog nedostojnog šablona, šablona napada na decu predsednika Vučića što uopšte nije lepo. To je jedan tinejdžer u ranim 20 godinama zbog neke fotografije sa nekim navijačima na osnovu koje su pokušali da stvore neku groznu priču koja nema nikakvu osnovu - rekao je Glišović.