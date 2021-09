VUČIĆ SA BLEDA PORUČUJE: Za mene politika nije podilaženje ljudima već donošenje hrabrih odluka!

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić govori danas u Sloveniji na Bledskom strateškom forumu, koji inače tradicionalno okuplja lidere regiona i zemalja članica Evropske unije, kao i predstavnike evropskih institucija.

Predsednik, učestvuje na prvom liderskom panelu ovog Foruma pod nazivom "Budućnost Evrope - odoleti i istrajati".

12.08 - Još jedno obraćanje predsednik države

- Hvala Davidu Sasoliju i Šarlu Mišelu. Verujem u Evropsku uniju, takođe veruje da samo Evropska unija može da odgovori pravilno svima. Takođe verujem da da svi mi treba da postanemo deo Ujedinjene Evrope. Mi znamo koliko stvari treba da promenimo, ali takođe ja ne mogu da kažem da ćemo mi nekoga da molimo ... Još jednom bih da kažem hvala EU - naveo je Vučić za kraj.

11.55 - Obraćanje predsednika Evropskog parlamenta

Predsednik Evropskog parlamenta David Sasoli se tokom svog izlaganja dotakao i teme pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana EU i pomenuo Srbiju koja je, kako je rekao, imala entuzijazam i zamah, ali je došlo do zastoja u pridruživanju. On je dodao da se ne sme dozvoliti da se zemlje Zapadnog Balkana osećaju razočarano već da se mora utvrditi izvestan raspored prijema - naveo je Sasoli.

11.25 - Novo obraćanje Vučića

Vučić je rekao da naša zemlja ne pripada Evropskoj uniji pa stoga ne može ni da kritikuje odluke u budućnosti EU.

- Izneću samo 3 činjenice za koje verujem da su važne. Broj jedan EU je sigurno najbolje mesto u setu kada je reč o životnom standardu, vladavina prava je u ljudskim pravima, ali niko ne govori o BDP u EU koja je pre određenog broja godina bila 20 odsto, a sada je 10 odsto - naveo je Vučić i dodao:

Dodao i da Angela Merkel napušta nemačku politiku i to je činjenica. Kada je reč o trećoj stavki Zapadnom Balkanu se stalno govori da EU kaže da Zapadni Balkan pripada kulturološki Evropi i da će jednog dana biti u EU, ali mogu da vam kažem da je entuzijazam za pridruživanje u EU nekada psotojao, ali da smo ga mi u međuvremenu izgubili i zato smo stvorili vlastiti mehanizam i alate da omogućimo pristup jedni drugima bez granica. Kao primer naveo bih primer Severne Makedonije kojoj je obećano ako promeni ime države da će početi pregovore u članstu u EU međutim to se nije dogodilo. Ne tražim pomoć, ne molim za pomoć, samo govorim istinu. Verujem da je posle Bregzita Evropi bilo potrebno da se proširi, ali prema mom mišljenju to se nije desilo. Srbija je potpuno posvećena EU putu i znamo da treba da unapredimo životni standard da brinemo o sebi samima - zaključio je Vučić.

11.15 - Orban rekao da Srbija treba da bude novi član EU

Premijer Mađarske Viktor Orban je tokom svog obraćanja na panelu, upozorio sve članice EU da je ključna zemlja za taj savez Srbija.

Tokom govora njega su prekinuli u jednom trenutku, zbog čega je on zatražio da mu se dozvoli samo da kaže još jednu rečenicu.

- Trudim se da budem pažljiv, pošto je predsednik Srbije sa nama. Ključna zemlja je Srbija. Dok ne primimo Srbiju u Evropsku uniju glupo je da govorimo o bezbednosti i evropskom identitetu. Srbija je ključna zemlja. Više nama u EU treba Srbija, nego što mi njima trebamo. Naš pristup mora biti geopolitički - rekao je Orban, na šta je pozdravljen aplauzom - naveo je Orban.

10.50 - Počinje prvi panel u okviru Bledskog strateškog Foruma

Tokom prvog panela ovog Foruma, lideri će odgovarati na pitanje šta sa njih znači politika, za odgovor imaju samo 30 sekundi. Pored predsednika Vučića, na pitanja su odgovarali predsednik Mađarske Orban, David Sasoli, Andrej Plenković i ostali...

Hvala vam zato što ste me pozvali. Za mene politika znači viziju, ideje i ispunjenje zadatih ciljeva. Takođe, politika nije podilaženje ljudima već donošenje hrabrih odluka. Takođe mislim da je naša uloga da služimo narodu - rekao je Vučić.

10.23 - Obraćanje Janeza Janše

Premijer Slovenije, Janez Janša zahvalio je svima na učešću u Forumu i započeo svoj govor.

- Pre 30 godine mi Slovenci osnovaju smo staru državu - naveo je Janša i govorio o istoriji Slovenije, o korona virusu, o rastu i značaju Evropske unije.

9.50 - Počinje Bledski strateški forum

Ministar spoljnih poslova, Anže Logar, pozdravio je sve prisutne, poželeo im dobrodošlicu i zahvalio što su došli. On je takođe rekao da je veoma srećan jer je ove godine zbog situacije sa korona virusom, Bledski forum ipak održan.

Forum je inače počeo počinje uvodnim izlaganjima predsednika Evropskog saveta Šarla Mišela, slovenačkog premijera Janeza Janše i ministra inostranih poslova Anžeta Logara. Glavni govornik na prvom panelu biće predsednik Evropskog parlamenta David Sasoli.

9.30 - Stigao Predsednik Srbije

Aleksandar Vučić pristigao je na mesto gde se održava Forum. Na pitanje novinara šta očekuje od današnjeg učešća predsednik je kratko prokomentarisao da će to reći kada se sve završi. Vučića su dočekali predsednik Vlade Slovenije Janez Janša i ministar spoljnih poslova Anže Logar.

9.10 - Lideri se okupljaju

Na pitanje novinara šta očekuje od učešća u forumu, Aljbin Kurti rekao je sledeće:

- Očekujem da ćemo i nadalje potvrditi važnost EU. Evropske Unija treba da bude zaštićena i branjena i verujem da unutrašnje reforme ali i proširenje EU nisu u suprotnosti jedno sa drugim - naveo je Kurti.

Kada je reč o nastavku dijaloga Beograda i Priština, Kurti je rekao da bi treći sastanak trebalo da se održi, ali pre svega to zavisi od Lajčaka i Borelja.

Prvog dana Bledskog strateškog foruma razgovaraće se i o oporavku nakon pandemije, zelenoj i digitalnoj transformaciji i budućnosti procesa proširenja o čemu će govoriti premijeri Slovenije Janez Janša, Crne Gore Zdravko Krivokapić, Kosova Aljbin Kurti, Poljske Mateuš Moravjecki, Hrvatske Andrej Plenković, Albanije Edi Rama, Severne Makedonije Zoran Zaev i evropski komesar za proširenje Oliver Varheji, najavili su organizatori. Očekuje se rasprava o svim glavnim pitanjima koja trenutno opterećuju EU, od pandemije Kovida-19 do situacije u Avganistanu nakon povratka talibana na vlast i preteće nove izbegličke krize.

