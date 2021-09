VUČEVIĆ: Časni vladiko, mnogo uspeha u radu i da zadugo ostanete stena pravoslavlja u bratskoj Crnoj Gori!

U Cetinjskom manastiru danas je ustoličen mitropolit Joanikije. Mitropolit Joanikije ustolčen uz reči Aksios, što znaši Dostojan.Time je on i zvanično postao mitropolit crnogorsko-primorski, na čemu mu je čestitao gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- Posle šokantnih prizora nasilja na Cetinju koji su me duboko uznemiriili, vest o dolasku patrijarha Porfirija i mitropolita Joanikija u cetinjski manastir me je obradovala i osnažila u ubeđenju da će ovaj verski čin biti sproveden po svim pravilima naše Svete Crkve. Značaj ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog je ogroman, oduševljen sam ljudskom veličinom koja će voditi ovu drevnu svetosavku episkopiju. Nadam se da će svojom mudrošću uspeti da premosti razlike koje su veštački stvorene u Cnoj Gori zadnjih decenija i da će blagošću dopreti do zabludelih i skrenuti ih sa krivog puta. Zato kažem, dostojan! Časni vladiko, mnogo uspeha u radu i da zadugo ostanete stena pravoslavlja u bratskoj Crnoj Gori! - istakao je on.

