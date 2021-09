PRVO OBRAĆANJE NOVOUSTOLIČENOG MITROPOLITA JOANIKIJA: Podele su veštački izazvane, trebaće nam dosta vremena da ih prevaziđemo

U Cetinjskom manastiru danas je ustoličen mitropolit Joanikije. Mitropolit Joanikije ustolčen uz reči Aksios, što znaši Dostojan.Time je on i zvanično postao mitropolit crnogorsko-primorski. Posle kraće besede novoustoličenog mitropolita, nastaviće se liturgija svojim tokom kako je i uobičajeno.

Mitropolit Joanikije je nakon svečanog čina ustoličenja zamolio za oprost što su sveštenstvo i patrijarh videli u Crnoj Gori dosta neprijatnosti i podela.

Joanikije kaže da su podjele veštački izazvane, te da su činili sve da ih uklone za šta će, kaže, trebati puno vremena.

"Mi smo činili sve da ih ne bude, ali trebaće nam dosta vremena" naveo je on.

Mitropolit Joanikije je naveo da različita mišljenja neće biti problem ako ima uzajamnog poštovanja.

"Razmenjujmo ne pakost, već dobru volju. Ako zajednički potražimo dobro, mir će nam biti još bliže“, poručio je Joanikije.

"Vašim dolaskom, a deleći zabrinutost sa nama, pokazali ste veliku ljubav, ne samo prema meni, nego prema celom narodu Crne Gore", rekao je Joanikije u besedi.

Mitropolija je, kaže, bila i ostala jedan od najjačih stubova u velikoj oduhovljenoj građevini SPC kroz celu njenu istoriju.

"Zablistala je svetošću njenih arhijereja, lepotom njenih svetinja", rekao je Joanikije.

Mitropolitsku službu, kako je rekao, počeće objedinjavanjem naroda oko prestola božijeg, kako bi ga nahranio nebeskim hlebom.

Nećemo se baviti stranačkom politikom. Mi smo jedan narod i pozivam i uvek ću pozivati političare da im dobro svih nas bude zajednički cilj, da rade na rešavanju nagomilanih problema u Crnoj Gori, rekao je Joanikije.

Patrijarh je mitropolitu rekao da je njegova dužnost da donese mir ovoj raspetoj i svetoj zemlji.

- Vaša je dužnost da donesete mir ovoj raspetoj i svetoj zemlji. To je najpotrebnije, i to je vaš zadatak. Reč Hristovu pronosite, kad hule na nas molićemo se. I kada budu hulili na vas, uvek ćete blagosiljati i moliti se za sve. I to ćete uspeti molitvama Svetog Petra Cetinjskog. rekao je patrijarh Porfirije tokom besede.

Potom se prolomilo AKSIOS i svi su zapevali sa patrijarhom.

Patrijarhu Porfiriju na liturgiji u Cetinju, na kojoj je upravo uveden u tron mitropolit Joanikije, sasluživao je i episkop kruševački David sa nekoliko sveštenika.

Joanikije je ustoličen rečima "Dostojan", a pre toga je vladika David pročitao i saborski akt o izboru i ustoličenju vladike Joanikija za mitropolita crnogosrko-primorskog.

Prema crkvenim kanonima, da bi se episkop hirotonisao ili ustoličio potrebno je da budu sabrana najmanje 3 arhijereja na jednom mestu, što je ovde na Cetinju i učinjeno, tako da je sve urađeno i pored poteškoća u skladu sa kanonima Crkve (patrijarh, mitropolit Joanikije i episkop David).

Sveštenstvo je po dogovoru vraćeno za Podgoricu, gde služe liturgiju u Sabornom Hramu Hristovog Vaskrsenja, a zatim će se patrijarh i novoustoličeni mitropolit, po zavrsetku službe na Cetinju vratiti za Podgoricu, kako bi se pridružili ostalim arhijerima na svečanom ručku i trpezi ljubavi.Patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije helikopterom su sleteli na Cetinje gde je situacija dosta haotična.

Pre mitropolita Joanikija na Cetinju je ustoličeno četrdeset crnogorsko-primorskih mitropolita Srpske pravoslavne crkve.

Autor: