GRUBJEŠIĆ ZA PINK: Istraživanje o uticaju pandemije korone na Evropljanje akcentovalo GENERACIJSKI JAZ! Jedan detalj se posebno izdvaja (VIDEO)

Predsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić je govoreći za Pink o istraživanju koje je sprovedeno u 12 evropskih zemalja na uzorku od 16.000 građana, ocenila su rezultati veoma interesantini.

- Najpre mislim na generacijski jaz, kako stariji i mlađi Evropljani u različitim zemljama različito reaguju na kovid, pa posledice kovida. Meni je bilo interesantno da je za mlađu populaciju najveći problem sloboda, dok za starije nije. Za mlađe su problem ekonomske posledice, dok za starije nije i to se vidi gotovo u svakoj zemlji. Na severu Evrope ne osećaju velike ekonomske posledice, dok jug i istok pričaju prvenstveno o tome - navodi Grubješić.

Kako je dodala, vidi se da je nekima problem ugrožavanej sloboda, dok drugi podržavaju mere koje sprovodi država.

Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju i dramaturg kaže da živimo u vreme velikog reseta, nove ideje u kojoj se kompletan pojmovnik menja, restaurira ili nameće kada stvari dobijaju suženo značenje.

- Politika je veliki deo priče - od Haškog suda do analize delovanja vakcina. To je pre svega medijska analiza, a one kao takve moraju biti zanimljive i podstaći razgovore, a ne da odgovore na strateška pitanja - navodi Bokan.

Prema njegovim rečima, ovde je akcenat na pritisku na običnog čoveka, koji sada nosi zebnju koji nije vezan samo za lične stvari i strepi za to šta će se desiti sledeće godine.

Generalni sekretar Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Darko Obradović podseća da je primena mera počela kada je svet saznao za koronu.

- Dva meseca ljudi nisu znali šta se dešava u Vuhanu. Umesto zdravstvenog pitanja i izazova, imamo teorije zavere i umesto jasnih informacija, građani su bili "udarani" hibridnim aktivnostima - kaže Obradović.