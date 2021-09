PETKOVIĆ ODGOVORIO TADIĆU: Autoprojekcija nije način, suoči se sa greškama!

Član GO SNS Petar Petković izjavio je danas da bi bivši predsednik Boris Tadić morao da zna da autoprojekcija nije način da sopstvene političke neuspehe pripisuje drugima, već da bi najbolje bilo da se suoči sa svojim greškama, saopštio je SNS.

On je tako reagovao na tvrdnju Tadića da Merkel i Nemačka znaju da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ruši demokratiju u Srbiji ali da žmure zbog Kosova. On je rekao da Srbi na KIM znaju da ih Vučić nikada neće ostaviti na cedilu i da će se uvek zalagati za njihove interese, a da to što je Tadić prošao neslavno tokom razgovora sa Merkel, otvoreno žaleći što je kancelarka pre dva dana pohvalila Srbiju i predsednika Vučića pokazuje koliko je u slučaju Tadića "potrebna jedna duboka psihoanaliza".

Petković je istakao da je Tadić navikao da strani državnici sa njim razgovaraju jezikom ucena i uslovljavanja, pa mu se takav scenario priviđa i kod Vučića.

"Za razliku od davno prošlog vremena kada je on odlučivao o sudbini Srbije i srpskog naroda, naša država na čelu s predsednikom Vučićem danas vodi odgovornu nacionalnu politiku i uvaženi je sagovornik na međunarodnom polju", rekao je Petković.

On je podsetio da činjenice govore da je Tadić pobegao u Rumuniju dok je takozvano Kosovo proglašavalo nezavisnost, da su mu drugi pisali saopštenja kada se nad srpskim narodom na KiM sprovodio pogrom, da je svojom pogubnom odlukom doveo Euleks u pokrajinu, kao i da je učestvovao u legalizaciji tzv. kosovske nezavisnosti postavljanjem katastrofalnog pitanja Međunarodnom sudu pravde u Hagu o secesiji Kosova i Metohije.

"Zato neka se okane spinova i laži i prestane da svesno potkopava spoljnopolitičku poziciju Srbije samo da bi pokušao ponovo da se dokopa vlasti", rekao je Petković.