Oni u Srpskoj naprednoj stranci koji su sjajno obavljali posao i za državu i za stranku, nastaviće to da rade i posle oktobarske skupštine SNS, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

"Oni koji su se umorili, koji nemaju energiju, ustupiće mesto drugima koji mogu i žele", rekao je Vesić, komentarišući u subotu završenu sednicu Glavnog odbora SNS, koja predstavlja deo priprema za skupštinu stranke, na kojoj će se birati novo rukovodstvo.

On je podsetio da je SNS najveći politički pokret u modernoj istoriji Srbije, koji broji više od pola miliona članova i da se stranka priprema za izbore.

"Na njima se potvrđuje da li smo dobro radili, da li imamo mandat da dalje radimo ili nemamo", dodao je Vesić u intervjuu za današnji "Kurir".

On je dodao da je od opozicije slušao da će pobediti 2014. godine, pa isto pred gradske izbore 2018, pa pred izbore za beogradske opštine 2016. i 2020. godine.

"Svaki put su izgubili. Razlika između odgovornih i neodgovornih političara je u tome što su odgovornima svaki izbori teški, a neodgovornima je sve lako. Oni su već podelili vlast, znaju ko će biti gradonačelnik, a ko sekretari, direktori... Ipak, nedostaje im samo jedna stvar na svakim izborima - to su glasovi građana", kaže Vesić.

Prema njegovim rečima, SNS pred građane izlazi sa izveštajem šta je urađeno i vizijom razvoja Beograda u narednih 10 godina.

"Kada smo kod urađenog, danas se u Beorgadu živi bolje nego 2014. Da li je dovoljno dobro - nije, jer ljudi normalno uvek žele više i bolje. Danas je prosečna plata u Beorgadu 700 evra, a bila je 542. Plata je u Beogradu za osam godina povećana za 248 evra, ili 50 odsto. Kada 2025. godine plata u Srbiji bude 900 evra, u Beogradu će biti 1.100", rekao je Vesić.

On je podsetio da je u Beogradu 2014. nezaposleno bilo 108.289 ljudi, a danas 66.565, da je, što je još važnije, u prestonici 2014. bilo 558.620 zaposlenih, a sada 750.500 - znači da je otvoreno skoro 192.000 novih radnih mesta.

Broj dece u vrtićima, dodao je, sa 49.602 u 2012. godini, povećan je na više od 80.000.

"Pogledajte šta je sve izgrađeno. Završava se obilaznica, rekonstruišu veliki bulevari i trgovi, urađeno je više od 500 fasada, u novembru počinjemo da gradimo metro... To su istorijske stvari za grad i to su naši rezultati", istakao je Vesić.

Upitan ko će biti gradonačelnik, "pošto pobedu ne dovodi u pitanje", jer se spelukiše da bi ulazak Aleksandra Šapića u redove naprednjaka bio signal da će preuzeti vođenje prestonice, on kaže da je za SNS dobro da bivši protivnici prihvataju politiku Aleksandra Vučića i dodao da je ta stranka otvorena za svakog sa dobrim namerama ko prihvata njenu politiku.

"To se odnosi kako na Šapića, tako i na druge", naglasio je Vesić.

Podsećajući da od 2008. godine u Beogradu nema direktnog izbora gradonačelnika, on je rekao:

"Kod nas se ne bira gradonačelnik, već politika. Ako naša politika dobije poverenje građana, odredićemo tim koji će da vodi Beograd i sprovodi Vučićevu politiku."

Upitan u kakvom Beogradu ćemo živeti ako SNS pobedi, Vesić je rekao da će u narednih mesec dana bit objavljen program "Beograd 2030".

Na njemu su, kako je napomenuo, radili fakulteti Beogradskog univerziteta, nevladine organizacije, instituti, ugledni domaći i strani stručnjaci.

"Želimo da građani znaju kako će Beograd izgledati 2030. godine. Tada ćemo imati dve linije metroa, BG voz koji povezuje sve prigradske opštine sa užim centrom grada... nećemo imati nijedno vozilo javnog prevoza na dizel, što znači da ćemo udisati zdraviji vazduh, prerađivaćemo svu otpadnu vodu koja ide iz naše kanalizacije u reke. Imaćemo pet fabrika za preradu otpadnih voda, novu fabriku za pijaću vodu, nova tri mosta, gradski tunel koji će povezivati Karađorđevu ulicu i Pančevački most, tunela ispod Topčidera... Imaćemo novih 50 km tramvaja, produžićemo trasu od Banovog brda prema Ceraku, od Jurija Gagarina na Bežanijsku kosu i od Bogoslovije preko Ade Huje do leve obale Dunava, uređene obale, više od 100 km biciklističkih staza... To je vizija koju nudimo građanima i sa njom ćemo izaći na izbore", istakao je Vesić.

