Orlić: ĐILAS BRINUO SAMO ZA SVOJ DŽEP, GAZEĆI SVE OKO SEBE!

Žutog tajkuna Dragana Đilasa najviše je diskreditovao, za sva vremena upropastio u očima našeg naroda, kompletne političke scene, ali i cele Evrope, upravo - sam Dragan Đilas, izjavio je Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Orlić dodaje i kako ne samo da je bio predvodnik horde žutih lopova po sopstvenom priznanju, Đilas je sebe lično brendirao i kao - sinonim za bogaćenje od vlasti. I tu može isključivo sam na sebe da besni.

Jer za prihod od 619 miliona evra na računima Đilasovih privatnih firmi, i to upravo u vreme kad je sam boravio na najvišim političkim funkcijama, nije ovog bahatog i alavog predatora optužio niko drugi. Sam je te prihode prijavio nadležnim organima. Očigledno u svojoj bezobzirnoj bahatosti ubeđen da mu niko ne sme ništa, pa čak ni da pita - kako je to moguće? Gde na svetu ima sličnih primera? Je li to "evropska praksa" možda? Zasigurno uveren, držeći u svojim gramzivim kandžama apsolutno sve medije u državi, da takva pitanja neće ni čuti niko. Međutim, pročulo se. I danas, kad ga pošten narod za te stotine miliona pita gde god da se žuti tajkun sa svitom svojih plaćenika pojavi, Đilas kipti od besa, sve pare kojima se sam hvalio sada histerično poriče. A zaboravlja da ga niko drugi nije terao da nezasito, nemilosrdno grabi i trpa u svoje džepove. Niti mu je bilo ko drugi taj plen prikazivao u finansijskim izveštajima njegovih firmi. To je sve uradio sam. Ali, ne kaje se Đilas ni danas što je to radio, nema on problem sa svojom pljačkom. Njemu smeta jedino što se za to zna. I što vidi da narod nema nameru - da mu sve to dozvoli ponovo.

Zato, koliko god smešno delovalo svima u ovoj zemlji, Đilas na predlog da pokaže finansijske izveštaje koje je sam podnosio državnim organima, odmah kuka i zapomaže: "Optužuju me da sam kriminalac!" A time sam sve najbolje govori o svom "poslovanju" tokom boravka na vlasti. Baš sve, jasnije i bolje nego što bi mogao da oceni bilo ko drugi. Da je reč o kriminalu videlo se još iz izveštaja Verice Barać, koji opisuje čuvenu Đilasovu preprodaju reklamnih sekundi na RTS, uzimanje para od državnih i gradskih ustanova i preduzeća, medija, ali je ipak posebno ubedljivo - kad to kaže sam Đilas. Kriminal.

I zato je sve na ovu temu jasno baš svima. Jasno je i Evropskom parlamentu, kao i političkim strankama koje ne dozvoljavaju da im šefuje gazda tajkunsko - mafijaškog kartela iz bivšeg režima, koji je uvek brinuo samo za svoj džep, gazeći bezobzirno sve oko sebe. A na prvom mestu je sve jasno narodu, koji pamti da su silne stotine miliona upravo uzete - građanima ove zemlje. To su njihovi, nedočekani, putevi, škole, bolnice, vrtići. Njihove neisplaćene penzije i zakinuta davanja. To je cena budućnosti njihove dece. I zato za sav zasluženi prezir koji dobija od poštenog naroda u Srbiji, tajkun Đilas treba da se obrati isključivo - tajkunu Đilasu. Sa Srbijom i narodom koji je onomad opustošio on nema ama baš ništa, zaključio je Orlić.