Đurić: Kurtijev režim gura region u krvoproliće

"Kurtijev režim na Kosovu gura region na ivicu krvoprolića. Slanje teško naoružanih specijalnih snaga na područja sa većinskim srpskim stanovništvom samo radi dobijanja jeftinih političkih poena u utrci za lokalne izbore 17. oktobra opasno je po život i krši sve sporazume. Molimo vas da prestanete da se igrate sa vatrom dok ne bude prekasno“, naveo je Đurić u objavi na Tviteru.

Naglasio je da vlada u Prištini treba da se uključi u konstruktivan dijalog sa Beogradom i zajednički radi na stvaranju normalne budućnosti za region, a ne da "koristi ukradene AK47 i donirane transportere“ kako bi zastrašila "svoje srpsko stanovništvo“.

"Treba da se stidite sebe, gospodine Kurti“, poručio je Đurić.

