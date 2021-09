DAČIĆ PROKOMENTARISAO DELOVE KNJIGE FLORENS ARTMAN: To je jedna vrsta odbrane Haga od odgovornosti za smrt Slobodana Miloševića

Predsednik Vlade Republike Srbije, Ivica Dačić, prokomentarisao je delove knjige Florens Artman u kojima piše o smrti predsednika SRJ Slobodana Miloševića u Hagu.

Na njene navode da je Milošević uvek pio lekove pred čuvarima, a zatim tajno pio one koji mu neutrališu dejstvo i da je očajnički pokušavao da se domogne Rusije, Dačić navodi da Hag nikada nije do kraja sproveo istragu.

- To je jedna vrsta odbrane Haga od odgovornosti za smrt Miloševića. Jasno je da lekove koje je on pio da nisu bili u skladu sa onim što su mu drugi lekari savetovali. On je smatrao da ga pogrešno leče. Tačno je da je on imao reakcije na lekove koje su mu davali i da je to uticalo na rad srca. Nije da je on krišom pio. Oni nikada nisu do kraja sproveli istragu. Ustanovljeno je da su ga lečili pogrešnim lekovima. Njegovi advokati su tražili istragu, koja nije do kraja sprovedena - kaže Ivica Dačić, koji izneo i informaciju da je Artmanova trebalo da bude uhapšena.

- Je l' znate da je ova Artmanova trebalo da bude uhapšena? Haški tribunal je nju gonio, ali su oni odbili da je izruče. Oni su i nju tražili, ali su druge države odbile da je izruče - kaže Dačić.

Autor: