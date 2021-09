OPERACIJA SEVER: Iza upada ROSU i KBS krije se PLAN ZA OKUPACIJU I SEVERNOG DELA KOSOVA I METOHIJE!

Dovođenje do zuba naoružanih specijalaca na Jarinje i Brnjak samo je generalna proba Prištine za otimanje cele teritorije Kosova, ali i opipavanje kako će reagovati Srbija i međunarodna zajednica.

Sva dešavanja na Jarinju i Brnjaku, dovođenje takozvane vojske Kosova i skidanje srpskih tablica, samo su svojevrsna generalna proba Prištine za otimanje severa Kosova, ali i opipavanje kako će reagovati Srbija i međunarodna zajednica. Istovremeno, zbog moguće eskalacije situacije juče je reagovala i EU i pozvala lidere Beograda i Prištine Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija na hitan sastanak u Brisel.

Šef diplomatije EU Đuzep Borelj i specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak u telefonskim su kontaktima sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem, a cilj je hitno spuštanje tenzija na severu Kosovu i Metohiji i eventualno održavanje sastanka Vučića i Kurtija u Briselu. Takođe, EU, ambasadori Kvinte i SAD potpuno su jedinstveni u svojoj poruci da je u interesu i Beograda i Prištine da se situacija na terenu smiri, a da su u suprotnom obe strane na gubitku.

A sve je zakuvala Priština uvođenjem mera reciprociteta i oduzimanjem tablica Srbima, što je, prema oceni brojnih stručnjaka, samo uvod u pokušaj zauzimanja severa. Takvog je mišljenja i šef parlamenta Ivica Dačić.

- Došli su na sever Kosmeta bez najave, što im inače nije dozvoljeno. Hoće međunarodnu zajednicu da dovedu pred svršen čin. Oni su to već uradili, a tolerisanje jedne takve političke situacije dovodi baš do ovakvih situacija kao na Jarinju. Ovde je suština zauzimanje severa Kosmeta. Taj Kurti (kosovski premijer Aljbin Kurti, prim. aut.) ponaša se kao da ništa pre njega nije bilo. Samo ne znam da li je lud ili ovo radi uz nečiji pristanak - rekao je Dačić za Kurir.

Istakao je da Priština ne želi dogovor.

- Ovo na Jarinju je generalna proba kako će reagovati Srbija i međunarodna zajednica - zaključio je. Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun podseća da je predsednik prištinskog parlamenta Glauk Konjufca već maltene najavio zauzimanje severa Kosova.

- On je rekao da, po njemu, i dalje postoje paralelne srpske strukture na severu koje ne mogu da se ugase u kratkom vremenskom periodu od, recimo, šest meseci. Time je stavio do znanja da žele da ih ugase, kao i da to treba da uradi prištinska vlada, a otkrio je i da već postoji plan o kome još ne može javno da da govori. Otkrio je pak da će on dovesti do pojačanog prisustva kosovskih institucija na severu. Jasno je da je to plan da se potpuno ovlada na severu i da će u realizaciji, pored vlade Kosova, učestvovati i Kosovske bezbednosne snage, kao i ministarstvo policije i njihova obaveštajna služba - naveo je Drecun.

Osmani Stoltenbergu Kosovo bi da bude član NATO Kosovska predsednica Vjosa Osmani i šefica diplomatije Donika Gervala poručile su juče generalnom sekretaru NATO Jensu Stoltenbergu da je osnovni cilj Kosova da što pre postane punopravni član NATO. Osmanijeva je istakla da je članstvo Kosova u NATO važno zbog osiguranje mira u regionu, ali i za promociju i zaštitu zajedničkih vrednosti. Naglasila je i "posvećenost Kosova da otvori novo poglavlje saradnje sa NATO, što znači uključivanje Kosova u Partnerstvo za mir".

Kako je dodao, s obzirom na to da su u ovom slučaju reciprociteta iskoristili formalnu meru, jasno je da je reč o početku realizacije tog plana koji je očito već napravljen.

- To je model kako će pokušati dalje da rade. Možda će pokušati tako da zauzmu Gazivode, trafostanicu i druge ključne tačke - zaključio je Drecun za naš list.

Bivši ambasador Milisav Paić takođe ne isključuje mogućnost da je ovo uvod u pokušaj Prištine da zauzme sever.

Oliver Varhelji Jednostrane akcije nisu rešenje! Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozvao je juče Kosovo i Srbiju da smanje tenzije i vrate se dijalogu. - Imperativ je da se obuzda i umanji napetost, vrati dijalogu i obezbedi sloboda kretanja bez odlaganja. Jednostrane akcije nikada nisu rešenje. One samo dovode do nepotrebnih tenzija i treba ih povući - objavio je na Tviteru.

- Očigledno je da je Kurti to uradio ohrabren nekim signalima koje je dobio od određenih krugova iz inostranstva, najverovatnije od američkih, britanskih i nekih drugih službi koje su uključene i daju podršku Prištini. Na kraju krajeva, oni su i stvorili tu kvazidržavu i pokušavaju da je legitimizuju. Ovo je jedan probni balon da se vidi kako će da reaguje Srbija, a sve u momentu kada i naši susedi iz Hrvatske, bošnjački deo rukovodstva BiH i Milo Đukanović iz Crne Gore vode kampanju protiv Srbije pokušavajući da je prikažu kao državu koja destibilizuje region - ocenio je za Kurir.

Optužuje predsednika Srbije Kurti poručio Srbima: Povucite se! Kosovski premijer Aljbin Kurti pozvao je gradonačelnike na severu KiM da uklone vozila koja blokiraju puteve. Takođe, pozvao je Srbe da se povuku s puteva i omoguće slobodno kretanje. On je optužio predsednika Srbije da je jedini koji ima interes da bude ekscesa, te da je Priština za dijalog, i predložio da i Beograd i Priština ukinu privremene tablice i tako dozvole građanima da se kreću što je moguće slobodnije.

Direktor Vladine Kancelarije za KiM Petar Petković poručio je da je jedina osoba koja se otvoreno zalaže za destabilizaciju prilika na KiM Aljbin Kurti, koji svojim neuračunljivim potezima hoće da sruši teško stečeni mir i stabilnost u regionu.

Autor: