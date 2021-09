Orlić: Žuti tajkun Dragan Đilas je definitivno IZGUBLJEN SLUČAJ

Žuti tajkun Dragan Đilas i definitivno je izgubljen slučaj. Posle dve decenije političkog lova u mutnom, još uvek nije naučio osnovnu stvar u politici: da na vlast dovodi samo narod, glasovima. To svoje teško neznanje Đilas još i saopštava javno - da bruka bude veća, kao da mu sva dosadašnja blamaža nije dovoljna. On bi još? Ta nezasitost kao sastavni deo tajkunskog karaktera upropastiće ga - načisto, rekao je član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Orlić.

Tako danas žuti tajkun u svom tabloidu, u sklopu iste firme koja je emitovala prostačko psovanje majke Aleksandra Vučića, kuka i lamentira nad svojom sudbinom optužujući - ceo svet. Kad kaže "Ma, Vučić korumpira kompletne države!", smeju se grohotom i šalterski službenici u švajcarskim bankama, za stomak se drži od smeha ceo bord direktora finansijskog fonda na Mauricijusu. A Đilas optužuje celu Evropu, sve najmoćnije i najbogatije države sveta, i to redom, da su korumpirane i zato "krive" što je Vučić na čelu Srbije. I jasno je da bahati tajkun, navikao da sve u životu gleda samo kroz pare, tu polazi od sebe. Nikad nije ni bio u stanju da razmišlja izvan okvira "sve da bude Đilasova privatna firma, svi da budu Marinike na Đilasovom platnom spisku". Ali da i dalje ne razume elementarno: da u Srbiji pravo glasa imaju samo naši građani, a ne bilo ko drugi - stvarno je smehotresno. I odatle je potpuno jasno, zašto je bahati tajkun tu gde je, zaglavljen na margini sa koje mu izlaza nema. On pojma nema ni gde da traži vrata. Nema u Srbiji stranih namesnika, niti će ih biti, tu želju ne može da mu ispuni niko. A na istoj strani, na kojoj drvlje i kamenje zajapureni Đilas baca na Evropski parlament, Tanja Fajon mu poručuje - da je lažov. Tek da komedija bude potpuna.

Pride još grabljivi tajkun kuka navodno i na RTS, na kom i danas partijskim i familijarnim vezama drži pod šapom urednike, kivan što ni to ne pomaže da narod zaboravi kako ga je bivši režim pljačkao, sa sve Đilasima, Marinikama i sličnim poštenjačinama. U moru smejurija, dotakao se ipak i jedne ozbiljne teme: rekao da on neće iz Srbije, jer je tu "njegova ulica". Znači li to da planira da u Srbiju vrati i sve one pare koje je posejao na silne račune po belom svetu? Da bar malo od otetog vrati narodu kroz porez? Kad mu je tu ulica, zašto je pare poslao na neki drugo mesto? Znamo svi kako odgovor glasi. Baš kao što tajkun i njegovi uposlenici znaju kako glasi odgovor naroda, saopšten na izborima. Apsolutna podrška Aleksandru Vučiću, Srbiji koja jača, brine o svom narodu i gradi budućnost za svu svoju decu - dovoljno je jasna poruka da je razume svako. Pa čak i samoproglašeni "mašinski mozak" koji inače ne zna i ne razume ništa - ni o politici, ni o Srbiji.