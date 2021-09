Tomić: Srbija se neće vratiti u mračno doba ŽUTIH TAJKUNA

Srbija je danas svetlosnim godinama daleko od onoga što smo imali u vreme tajkuna i to je jedina pametna stvar koju je Dragan Đilas izjavio. Sreća jeste što smo toliko daleko od tih godina pljački, ponižavanja i uništavanja Srbije i perioda kada je žuta banda harala ovim prostorima. Nema građanina u Srbiji, osim pripadnika Multikom klana, kom nije drago što je to tako i koji ne vidi napore koje predsednik Vučić ulaže da Srbiju unapredi i da se država nikad ne vrati u mračno doba žutih tajkuna, secikesa i diletanata, rekao je narodni poslanik Zoran Tomić.

Đilas govori o tome kako Vučić potkupljuje ljude. Danas ide do tvrdnje da Vučić potkupljuje strane državnike i čitave države. Čak i evroparlamentarce, iste one koje je Dragan Đilas tražio da dođu, očekujući od njih da će ga ustoličiti kao vladara Srbije mimo volje građana i izbora. Jasno je svima da Đilas gubi vezu sa realnošću, jer njegov biznis plan za privatizaciju Srbije ne uspeva i sad kao neko derište se duri i svi drugi su mu krivi za neuspehe koje ređa, a nikako da sebe pogleda u ogledalo i da izađe pred građane Srbije da od njih to čuje. Da, pred građane Srbije, a ne svoje upošljenike u Multikomu koje šeta po Srbiji da mu glume statiste dok se snima pred svojim televizijama. Ako veruje da je on bolje rešenje za Srbiju i da njegov holivudski plan za dan posle ima smisla koji po njegovim rečima vidimo podrazumeva ponovnu preprodaju sekundi na RTS i promociju njegovih medija i kompanija, neka izađe na izbore i to potvrdi glasovima građana. Izašao bi on da sme, da ima podršku, jer uslovi za izbore su mnogostruko bolji i korektniji nego oni njegovi, kada je, iako je sve konce imao u svojim rukama, na izborima izgubio.

Drugi naziv za Đilasa jeste monopolista. Ništa čudno, pokušao je da monopolizuje Beograd dok je bio na njegovom čelu, pa je to radio dok je bio na čelu nekakvog Saveza za Srbiju, koje je koristio kao instrument da protivnike uništi i sebe postavi na tron gospodara opozicije. Kad to nije uspeo, onda je samovoljno rasturio taj Savez i svakoga ko misli drugačije od njega proglasio za izdajnika opozicije, tj. lažnu opoziciju. Sad to ponovo hoće da učini pa koristi svoje poslušnike poput Marinike Tepić, Borka Stefanovića i poslušnike u njegovim medijima da ono što on misli oni izgovore, pa ako prođe on kupi zasluge, a ako ne ograđuje se od njih. To je učinio i sa poslednjom u nizu uvreda upućenih predsedniku Vučiću i njegovoj majci. Svi ti njegovi glasnogovornici govore ono što on misli, kad javnost osudi govor mržnje onda se pere od njih, odbacuje ih, ali istina ne može da se sakrije, pa mu se iskrade fraza da uvreda nije namenjena majci, nego predsedniku. I onda je sve u redu? Samo u Đilasovom svetu mržnje.

Napada predsednika Vučića što radi na tome da se Srbija unapredi, što se grade auto-putevi, brze pruge, što realnost postaje i metro u Beogradu, što se rešava problem Vinče, što su rešeni problemi poput Železare i RTB Bora. Znamo zašto napada, jer sve te projekte je želeo da koristi za punjenje sopstvenog džepa, pa kad Đilas spomene cifru, znaju ljudi da je to samo deo onoga što planira da strpa u džep. Videli smo kako se kod njega poslovi završavaju, poput mosta na Adi, kad mimo Zakona kreću ankesi ugovora kojima se vrednost radova povećava na uvecane vrednosti plus provizije za firmu i njegov džep. Na kraju od jednog mosta na Adi mogli smo da izgradimo skoro ceo Moravski koridor. Njegove metode su pročitane od strane građana, javnost je sa njima upoznata i više nikog ne može da prevari. Ne može da prevari ni građane na Kosovu i Metohiji koji odlično znaju da problemi koji postoje su izazvani neradom Borka, tj. Borislava Stefanovića koji je potpisao da se uvedu granični prelazi između Srba i Srba, Vuka Jeremića zvanog glupo pitanje koji je u međunarodnom sudu pravde dao vetar u leđa separatistima i uskoro očekuje spomenik u Prištini, Borisa Tadića koji na dan proglašenja lažne države je pobegao u Rumuniju plašeći se reakcije građana i izdao samo saopštenje. Celokupna snaga njihove diplomatije se ogledala u proterivanju dva ambasadora i to Crne Gore i Makedonije, kao odgovor na priznanje lažne države. Današnja Srbija nije slaba kao njihova, današnja Srbija ima mudrog lidera na čelu koji ne naseda na provokacije, koji je podigao ugled Srbije u svetu i bori se za svoje građane i koji će ih štititi ma gde oni živeli. Današnja Srbija ima snage bezbednosti koje rade u interesu građana Srbije, a ne stranih ambasadora i drugih država. Zato laži koje Đilas izenese da je Srbija nekome danas nešto dala, je njegova samoprojekcija šta bi on radio da je na čelu države, a to je totalna rasprodaja njenih teritoija, fabrika, resursa i privatizacija kruga dvojke koja bi bila pod direktnom kontrolom žute hobotnice zvane Dragan Đilas. Zato ova hobotnica nikad neće biti jača od Aleksandra Vučića jer iza njega stoje dela, stoje rezultati i stoje građani Srbije koji ga podržavaju.