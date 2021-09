JOKSIMOVIĆ: ĐILAS KUKA I PLAČE NAD SVOJOM JADNOM SUDBINOM

Da je razum odavno napustio predstavnike bivšeg režima danas nam je još jednom potvrdio njihov gazda - žuti tajkun Dragan Đilas, rekao je član Glavnog odbora Srpske napredne stranke i narodni poslanik Nemanja Joksimović.

"Intervju koji je dao za svoje privatne novine svodi se na tužnu priču o nejakom milioneru protiv koga su se urotile mračne sile kako bi ga onemogućile u svom dobronamernom planu - da ponovo pljačka gradsku i republičku kasu. Svi su se okrenuli protiv njega, i Francuzi i Amerikanci, i Britanci i evroparlamentarci, i Kinezi i Rusi, i Evropska narodna stranka i ceo Zapad. Svi su protiv njega, a on kuka i plače nad svojom jadnom sudbinom, jer ne može više da otima novac od građana Srbije i puni svoje bankovne račune po belom svetu", kaže Joksimović.

Kako kaže, svi su u svetu korumpirani samo je on pošten i naivan.

"Jer 68 miliona evra na 53 računa u 17 država je malo. I svi su nasilni samo je on pacifista. Jer upad sa motornom testerom u RTS se nije desio. I svi mediji su protiv njega. Jer mediji koji su pod njegovom kontrolom su u stvari objektivni i nezavisni. I svi su protiv njega, samo ostaje da pustimo suzu i sažalimo se nad njegovom tužnom sudbinom. Jer kako će da preživi sa 619 miliona evra, mora barem još toliko da pokrade pa će možda da se smiri", kaže Joksimović, i dodaje:

"U realnosti sve je suprotno od onoga što on non stop ponavlja kao papagaj, pokušavajući valjda da ubedi samog sebe da je to istina. Ali znaju građani Srbije odlično šta je istina i ko se bori za nove puteve i pruge, nove škole i bolnice, za nove investicije i nova radna mesta, a kome je stalo samo do svojih ličnih interesa.

"Zato podrška Aleksandru Vučiću raste iz dana u dan i ne postoje te laži Dragana Đilasa, Marinike Tepić i drugih predstavnika žutog kartela koje će to uspeti da promene", kaže Joksimović.

