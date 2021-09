AMBASADA SAD OBJAVILA FOTOGRAFIJU! Predstavnici SAD posetili Jarinje i Brnjak (FOTO)

Američki i kanadski atašei za odbranu posetili su danas prelaze Jarinje i Brnjak kako bi se bolje upoznali sa situacijom, navela je na Tviteru ambasada SAD u Beogradu.

- Bilo im je drago što su primetili da je Kfor na licu mesta kao faktor stabilizacije - navela je američka ambasada.

Uz tu objavu ambasada SAD je postavila fotografije američkih i kanadskih atašea za odbranu.

The U.S. and Canadian Defense Attache Offices visited the Jarinje and Brnjacka crossings today to gain a better understanding of the situation. They were glad to note KFOR was on site as a stabilizing factor. pic.twitter.com/3A01FUfXJx