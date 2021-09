'ZORAN LUTOVAC PODRŽAVA JEDNOG DRIPCA' Milovanović ocenio da su napadi na predsednika Vučića podmuklo organizovani! (VIDEO)

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, ocenio je za Pink da je strašna činjenica ta što u nečuvenim napadima na porodicu predsedndika Srbije učestvuju i oni ljudi od kojih se takve stvari ne očekuju.

- Strašnja je činjenica da je Zoran Lutovac upravo predsednik Demokratske stranke koja se bori za bolju Srbiju, za leglaitet, za neku pravnu državu, tako što podržava jednog dripca koji je u stanju da vređa predsenika Republike. On na taj način vređa i sve građane Srbije - rekao je Saša Milovanović.

Kako je istakao Milovanović, kada neko psuje i vređa predsednika Republike tako kao što je to uradio Marko Vidojković, on je istovremeno uvredio i celu Srbiju i njene građane.

- Vidi se iz svih ovih salvi podrške koje je dobio Vidojković da je on zaista jedna vrsta predsedničkog kandidata, jer ako ga podržava Lutovac, ako ga podržavaju svi Đilasovi i Šolakovi mediji, ako ga podržava profesroka prava koja kaže da je to zapravo u redu, i da je to psovanje koje odražava jedan deo građana Srbije šta misli - uakazao je on.

Dejan Vukelić, glavni urednikom portala Objektiv.rs, rekao je za Pink da nije slučajnost to što je Vidojković tako brutalno i nekulturno napao predsednika Vučića.

- Ovo nije slučajnost, vidi se da je to neko drugi smislio, i da je to praktično demonstracija političkog programa te cele grupacije. Oni nemaju nikakav drugi program, već da se Aleksandar Vučić provocira, vređa tamo gde je najosetljiviji, kroz članove njegove porodice - rekao je on.