Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu, rekao je za Pink da su ''Miholjski susreti sela'' od velikog značaja za razvoj sela i seoskog života.

Ministar je izjavio da je cilj izdvajanja sredstava za organizovanje manifestacija "Miholjski susreti sela" da se oživi društveni život na selu, a da se ljudi sami opredeljuju šta će biti tema tih susreta.

- To su najlepši seoski dani. Mislim da je pravo vreme za jedno okupljanje. Ljudi su bili dovoljno zatvoreni, nisu odlazili nigde, a evo, sada će imati priliku da imaju susrete - naveo je Krkobabić.

Krkobabić se osvrnuo i na projekat Ministarstva za brigu o selu o dodeli seoskih kuća sa okućnicama reklavši da se on odvija po predviđenom planu, i dodao da je prijatno iznendađen interesovnajem sela i opština se Miholjske susrete sela.

- Interesovanje za dodelu seoskih kuća sa okućnicama je veliko, dnevno stiže po 20 do 25 zahteva za kuće - rekao je ministar

Za Miholjske susrete sela izdvojeno 31 miliona dinara Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić potpisao je juče u Palati Srbija ugovor za dodelu bespovratnih sredstava u iznosu od 31 milion dinara sa predstavnicima 68 jedinica lokalnih samouprava za organizovanje manifestacije "Miholjski susreti sela", koja se u selima Srbije održava tokom poslednja tri meseca u godini. Najavljeno je da će u manifestacijama "Miholjski susreti sela" učestvovati 961 selo na teritoriji različitih opština iz Srbije, a u toku ova tri meseca, od oktobra do kraja decembra, ove manifestacije imaće gotovo 100.000 učesnika i posetilaca.

- 68 opština je konkurisalo i dobilo je sredstva, ali ono što je za mene izuzetni bitno je podatak da je obuhvaćeno 961 selo. Uslov je bio da se najmanje tri sela dogovore i da imaju te susrete - navodi ministar i ističe da će Miholjski susreti okupiti do 100.000 ljudi.

Kako je ministar naveo, na ovim seoskim okupljanjima učesnici će se susresti sa tradicionalnim seoskim igrama.

- Ostavili smo široko polje toga u kojim disciplinama će se organizovati igre od potezanja konopca, nadpevanja, kulinarskih specijaliteta, recitata i brojnih drugih. To mogu biti sportska i znatska takmičenja, ali ono što je osnovno je da se ljudi druže. Opštine su nosioci tog posla, ali moraju da imaju najmanje tri sela vam sedišta same opštine gde će to organizovati - ukazao je ministar.

Kako je ukazao, ne pravi se ništa ovo nego se nastavlja tradicija.

- Ideja nam je da iduće godine imamo ponovo ovakve vrste okupljanja. Da se renoviraju kulturni centri, kako bi se tu održavale i predstave, kulturni mečevi i mnogo toga. Ja očekujem da će 20-30 sala kulturnih seoskih cenrtara biti obnovljeno. Biće uređena mesta gde će mladi moći da se kupaju - naveo je ministar.

PRIORITET MINISTARSTVA ZA SLEDEĆU GODINU FORMIRANJE TURISTIČKIH ZADRUGA

Krkobabić je najavio da će sledeće godine prioriotet rada ministarstva koje vodi biti formiranje turističkih zadruga.

- Hoćemo da povežemo seoska domaćinstva koja žele da se bave turizmom. Pomoći ćemo im davanjem novčanih podsticaja da urede kuće, kupatila, dvorišta i ponude zanimljive sadržaje, kao što su rukotvorine, proizvodi starih zanata i slično - rekao je ministar.

Prema njegovim rečima poseban cilj je promocija određenih delove Srbije i njihove zavičajne osobenosti.

U svemu tome je, kako ističe, od velike važnosti to što se sada, posle magistralnih grade i lokalni putevi i što su investicionim planom od 2020. do 2025. godine planirana velika sredstva za izgradnju lokalnih puteva, vodovoda i kanalizacije južno od Save i Dunava, kao i širokopojasnog interneta u selima.