VUČEVIĆ: Očekujem da se čuju imena koji su pomagali u serviranju brutalnih laži protiv predsednika Vučića i njegovog brata Andreja!

Miloš Vučević, potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada je odgovarajući na navode Predraga Koluvije rekao da nažalost nije iznenađen:

- Nažalost nisam iznenađen onim što sam čuo iz svedočenja Predraga Koluvije, koje su preneli mediji. Dobro je što je on uopšte bio u prilici da kaže kakve je sve pritiske trpeo i od koga, ko ga je ucenjivao da lažno optuži Andreja Vučića, brata predsednika Srbije . Ja sam i prethodno insistirao na tome da tužilaštvo radi svoj posao, da se slučaj, da se slučaj Jovanica do kraja rasvetli . Važno je da se ništa ne krije da se stvari ne guraju pod tepih. Mislim da je u najmanju ruku skandalozno to što u sistemu MUP postoje delovi koji nisu birali sredstva da rade protiv države, da priluškuju i prate predsednika države, da odlučuju o životu i smrti . Isti ti iz sistema MUP koji su ucenjivali Predraga Koluviju i tražili od njega da uperi prstom u Andreja Vučića , dostavljali su materijale za konferencije za novinare jednoj tajkunskoj opozicionoj stranci i njihovim perjanicama- naglasio je Vučević i dodao:

- Mislim tu na Miroslava Aleksića kojeg je Andrej Vučić dobio na sudu zbog povrede ugleda i časti. To je samo jedan u nizu dokaza da se na lažima ipak graditi politička karijera . Očekujem da če se jasno čuti imena onih koji su i pomagali tajkunskoj opoziciji u serviranu brutalnih laži protiv predenika države i članova njegove porodice i istovremeno pokušavali da sruše državu i sistem MUP . Ovo mora da se rašćčisti do kraja . Sve su da će biti po narodnoj valjajući isterurući zeca isteraćemo vuka i listicu iz šume. Reako bih konačno – zaključio je Vučević.