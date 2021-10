Tomić: Tepić svoje napade bazira na fantazijama

Poslanik Zoran Tomić kaže da je za nama još jedna bedna epizoda u nizu propalih pokušaja iz industrije laži i fabrikovanja afera Dragana Đilasa je za nama.

- Marinika Tepić po nalogu svog gazde opet je pokušala glupostima da udari na Aleksandra Vučića i njegovog brata, očajnički ugrožena borbom koju država sprovodi protiv kriminala i korupcije. Ista ona Marinika koja je u Moroviću videla u kokoškama drogu i koja je svoje veze sa dilerima i kriminalcima koristila da iz Pančeva isteruje za nju nepodobne ljude, kako joj ne bi smetali u trpanju narodnih para u džepove. Ta plačenica lopovske firme kaže da pred medije ne izlazi bez dokaza? Dokazi su joj isti kao što i droge ima u Moroviću - kaže Tomić.

Svoje napade ovi očajnici baziraju na fantazijama i suludim idejama kreiranim u trenucima napada mržnje i panike, sve sa ciljem da temu skrenu sa svog lopovluka. Time misle da pomognu gazdi Đilasu da jaše ovaj narod još koji krug, jer 619 miliona evra je postalo malo, a džep postao dublji. Niko pristojan i normalan ne naseda na marifetluke iz asortimana Multikom fabrike laži. Neće narod da dozvoli banditima da ponižavaju Srbiju i srpski narod ikada više, a koliko mrze svoj narod jasan dokaz je rezolucija o Srebrenici kojom Marinika tvrdi, a gazda Đilas u svoje ime potvrđuje, da je srpski narod genocidan. Time su pokazali koliko zaslužuju pažnju i poverenje naroda.

- Zato mogu da napadaju koliko god žele Vučića, njegovog brata, svakoga ko pripada SNS-u ili veruje u politiku napretka Srbije, ali nas neće zastrašiti i obeshrabriti - dodaje Tomić.

Nastavićemo još odlučnije i snažnije da podržavamo predsednika Vučića, njegovu politiku i napore da se kriminalnoj hobotnici stane na kraj, da nam se Srbija gradi i razvija još brže i da se borimo za budućnost ove zemlje. Narod na izborima je taj koji ocenjuje rad svakog od nas.

- Do sad je potvrdio da je Vučić taj koji radi i bori se za Srbiju i njene građane, ne skuplja milione i privatne firme poput Đilasa, njegovog brata i njihove Marinike. Nikada više neće narod dozvoliti da laži i nasilje odlučuju o budućnosti ove zemlje, a to je upravo sve što Đilas propagira, što nudi narodu i na čemu svoje Multikom carstvo bazira. Srbija nije Multikom i nikada neće to biti, baš kao što Vučić nikada neće biti ni nalik Đilasima i ostalim tajkunima - istakao je Tomić.