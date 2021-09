TERZIĆ: Đilasov tajkunski klan zaslepljen je mržnjom prema Vučiću

Narodni poslanik Miloš Terzić, istakao je da je Zoran Lutovac običan privezak žutog tajkuna Dragana Đilasa.

- On je danas po ko zna koji put stao na na stranu nepristojne i nekulturne Srbije. Sramota je što Lutovac i njegov gazda Đilas na ovaj način ponižavaju majku predsednika Aleksandra Vučića i na taj način vređaju sve građane Srbije. Tajkunsko kriminalni klan predvođen Đilasom, Marinikom i njihovim poltronima toliko je zaslepljen mržnjom prema predsedniku Srbije da više ne biraju sredstva, samo da uklone Vučića - rekao je on.

Kako ističe, u nedostatku politike, jedino što nude jeste nasilje, i ovo verbalno, a i ono u formi prevrata i fizičkog nasilja.

- Znaju oni da jedini način da dođu na vlast i da opet Srbiju i ekonomski i politički uništavaju kao što su radili već radili, jeste to da uklone Aleksandra Vučića i zato ne prezaju ni od čega, pa čak ni od napada na majku, brata i decu predsednika Srbije. Znaju da na izborima nikada neće pobediti Vučića jer građani dobro pamte njihovu kabadahijsku i lopovsku politiku - naveo je Terzić.

Prema njegovim rečima, i Đilas i Lutovac znaju vrlo dobro da je Srbija sa Vučićem jaka i da je narod ponosan na sve što je on za državu uradio.

- Znaju to i Đilas, i Tepićka, i Lutovac, i zato se bezočno i razulareno obrušavaju na članove porodice Vučić. To je uvek bio njihov nasilnički manir, a za Srbiju ni pet para ne daju od onih 619 miliona koliko su oteli od građana kroz njihove "burazerske kombinacije". Ako misle da će bestijalnim uvredama oteti sebi šansu da sve to rade ponovo, prevarili su se. Nije naše društvo tajkunski rijaliti, ovo je zemlja pristojnih i pametnih ljudi - ističe.