ŠAPIĆ O DETALJIMA SA SEDNICE PREDSEDNIŠTVA SNS: Jasno je zašto napadaju Vučića, ali ozbiljni političari ne mogu biti protiv svoje države

Potpredsednik GO SNS Aleksandar Šapić govorio za Pink o temama koje su analizirali članovi Predsedništva te stranke na jučerašnoj sednici, te otkrio da su teme poput prisluškivanja predsednika i uhođenja njegovog brata pitanja za nadležne državne, a ne stranačke organe.

- Predsednik nas je izvestio o stvarima koje su se dešavale u proteklih mesec dana, on je imao niz posetsa i sastanaka. Bliže nas je upoznao sa stvarima koje se tiču pre svega spoljnopolitičkim dešavanjima, aktuelne gasne krize, sastancima o pridruživanju Evrospkoj uniji - naveo je Šapić za Pink.

Šapić je rekao da je bilo i reči o Skupštini stranke, koja je pomerena za 20 dana zbog epidemiološke situacije.

Kako je dodao, o onim stvarnima koje su na naslovnim stranama dnevnih novina, poput prisluškivanja predsednika Srbije, podmetanju njegovom bratu, nije bilo reči.

- To su pitanja za nadležne državne organe i niko za sada na našim stranačkim organima nije dozvoljavao sebi da ulazi na bilo koji način da utiče na njohove odluke. Svaki iole ozbiljan i pristojan čovek će sačekati da vidi epilog. Na tu temu nismo razgovarali - rekao je Šapić.

Svakako da će i te stvari i mnoge druge uticati na neke odluke članova stranke, skupštine stranke...Na Kongresu koji će biti održan od 11. do 14. ćemo pokušati da predstavimo desetogodišnji program razvoja stranke, ali i Srbije. SNS postoji 13 godina, nastojala da se regeneriše i jedna je od retkih koja je radila na sebi.

Šapić je ocenio da SNS uspeva da odgovori izazovima vremena i da se konstantno menja.

Kako je dodao, na sednici Predsedništva je bio i Nebojša Stefanović, ali oni što se piše u medijima nije bilo tema.

Upitan o prisluškivanju Vučića i uhođenju njegovog brata, Šapić je rekao da je to dosta opasnija stvar nego sam atak na Vučića lično i personalno.

- Potpuno je jasno zašto se Vučić napada lično od strene nekih političkih krugova u zemlji, tako i od stranih faktora. Napada se jer je on personifikacija sadašnje politike Srbije, utemeljivač nove srpske politike i savremene Srbije. To je činjenica. Oni koji su procenili da Srbija ne bi trebalo da bude ovako pozicionirana ekonomski i geopolitički vrše napade na njega - dodao je on.

Kaže da mu nije jasno, kako ljudi koji nisu politički istomišljenici SNS sebi dozvoljavaju da podržavaju napade na predsednika.

- Vučića možete da ne volite, ali morate da zaštitte instituciju predsednika, kao i premijera. Ljudima koji su mu bliski ovo teško pada. Udariti na porodicu ne znam da li postoji bilo šta niže od toga, tu su reakcije često reflekse i nepromišljene. On je uspevao da se obuzda, mislim da niko od nas ne može da zna kroz šta on prolazi - rekao je Šapić.

Nejasno mi je kako ljudi koji se i ne slažu sa našom politikom mogu svesno da podržavaju takve stvari i napadaju predsednika, da im je u redu da se prisluškuje predsednik, da se formiraju paralelne strukture u državnim organima. Mislim da je cilj veći od diskreditacije Vučića

Šapić je istakao da mu nije jasno kako neki ozbiljni ljudi koji pretenduju da jednoga dana budu deo vlasti, da vode državu, ne osuđuju već podržavaju ovakve stvari.

- Ako želite da budete ozbiljan političar ne možete da budete protiv svoje države. Možete protiv bilo koje stranke, ali ne protiv države - rekao je Šapić.